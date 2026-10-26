יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מיה דגן

מיה דגן, מהשחקניות והקומיקאיות הבולטות והאהובות בישראל, חוגגת יום הולדת. לכבוד המאורע, קבלו 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והדרך של השחקנית שלא מפסיקה להפתיע:
- ילדות בבני ברק: דגן נולדה וגדלה בבני ברק. את צעדיה הראשונים בעולם הבמה עשתה בלהקת הנח"ל ובתיאטרון צה"ל.
- צעד ראשון בבית צבי: לאחר שירותה הצבאי פנתה ללימודי משחק בבית הספר הנחשב "בית צבי", אותו סיימה בשנת 2000.
- הפריצה הגדולה בטלוויזיה: הקהל הרחב הכיר אותה לעומק בדרמה המוזיקלית היומית "השיר שלנו", שם הפכה לאחת הדמויות המוכרות בטלוויזיה הישראלית.
- פסגת הקולנוע (פרס אופיר): ב-2010 זכתה בפרס אופיר לשחקנית הראשית הטובה ביותר על תפקידה המרגש בסרטו של אבי נשר, "פעם הייתי".
- כוכבת תיאטרון מוערכת: דגן היא כוכבת תיאטרון מרכזית ששיחקה בעשרות הצגות בתיאטרון הקאמרי, בית ליסין ועוד. בין תפקידיה הבולטים: "מרי לו", "שיקגו", " מצחיקונת" ו"חורף מתחת לשולחן". היא אף זכתה פעמיים בפרס התיאטרון הישראלי.
- עולם הדיבוב והילדים: מעבר למשחק מול מצלמה, קולה המוכר של מיה דיבב דמויות אהובות בסרטי אנימציה רבים, והיא גם משתתפת בסדרות ילדים ונוער פופולריות כמו "שקשוקה".
- שופטת במגוון פורמטים: לצד קריירת המשחק, דגן בלטה גם כמנחה ושופטת בתוכניות ריאליטי ובידור, בהן "ישראל גוט טאלנט" ופורמטים מוזיקליים וקומיים נוספים.
- פתיחות ואותנטיות ברשת: ברשתות החברתיות דגן מוכרת בזכות הגישה הישירה והגלויה שלה. היא מרבה לשתף בחוויות מהורות, דימוי גוף, תהליכים אישיים ומחשבות ללא פילטרים.
- שיח פתוח על הגיל: בשנים האחרונות דגן מובילה קול נשי אמיץ לגבי התבגרות בתעשיית הבידור, ומדברת בפתיחות ובהומור על גיל המעבר, שינויים פיזיים והחשיבות של קבלת עצמך בכל שלב בחיים.
- אמא ואשת משפחה: דגן היא אמא לאמליה, בתה המשותפת עם בן זוגה לשעבר ערן פפר. השניים שומרים על יחסים קרובים והורות משותפת צמודה ומפרגנת.