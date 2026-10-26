"תוך 96 שעות": צבא ארה"ב נערך לתקיפה נרחבת באיראן

מלחמה ( אילוסטרציה AI )

כוחות צבא ארה"ב במזרח התיכון ערוכים לפתיחה בתקיפה נרחבת נגד איראן תוך 96 שעות מרגע קבלת הפקודה לכך מהנשיא דונלד טראמפ - כך דווח הבוקר (שני) ברשת CNN, על בסיס דבריהם של שני גורמים אמריקניים. לפי הדיווח, הכוחות הדרושים לביצוע התקיפות האפשריות כבר פרוסים באזור. לטענת הגורמים, היקף התקיפות חדשות יחרוג ממה שכונה "מאמצי כיסוח דשא" או שימור המצב הקיים באמצעות תקיפת מכ”מים, משגרים ונכסים איראניים אחרים שניתן לשקם במהירות - כפי שנעשה מאז הפסקת הלחימה המלאה באפריל האחרון.

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עוד דווח כי הפנטגון וסנטקום גיבשו רשימת מטרות הכוללת תשתיות אנרגיה, אתרים צבאיים ומתקני גרעין. "זה יהיה מאמץ גדול", טען אחד הגורמים. לדבריו, מדובר בשאלה של מתי טראמפ יחליט לתקוף, ולא אם.

עם זאת, גורמים רשמיים הבהירו כי בשלב זה טראמפ עדיין לא החליט כיצד הוא יפעל. ההערכה היא שטראמפ נוטה להורות על תקיפה נרחבת באיראן עד סוף השנה האזרחית - ככל הנראה אחרי בחירות באמצע בארה"ב, שיתקיימו ב-3 בנובמבר - אך הגורמים הדגישו כי הנשיא כבר נסוג בעבר מהחלטות דומות ברגע האחרון. בבית הלבן סירבו להגיב לדיווח.