ליברמן דורש מהיועמ״שית חקירה פלילית נגד נתניהו

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

‏שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, התייחס היום (שני) ברדיו 103fm לעימות בין ראש הממשלה נתניהו לרמטכ״ל ואמר: ״אפנה ליועמ"שית בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו באשמת בגידה״.

ליברמן כתב בפנייתו: ״בחודש האחרון ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לוחץ על ראשי מערכת הביטחון לנקוט צעדים שעלולים לייצר מיסקלקולציה מול איראן. הניסיון לגרור את מדינת ישראל ערב הבחירות למלחמה, יחד עם נכונות להקריב את חיילי צה״ל רק בשל חשש מהפסד בבחירות, הם בגידה במדינה, בביטחונה ובחיילי צה״ל. אני דורש לפתוח באופן מיידי בחקירה פלילית נגד בנימין נתניהו באשמת בגידה״.

עוד באותו נושא מיכאל שמש החליט למי הוא יצביע בבחירות: ״אני חש הקלה״ חדשות סרוגים

נזכיר כי אמש, פרסם ירון אברהם על עימות חסר תקדים בין הרמטכ״ל לבין ראש הממשלה, שהגיע לשיא או לשפל ביממה האחרונה. הנושא ברקע: הסוגיה האיראנית וחשש של זמיר שנתניהו והדרג המדיני עלולים להוביל לתרחיש של מיסקלקולציה מול איראן רגע לפני הבחירות.

גורם ביטחוני: מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, ולייצר מיסקלקולציה

גורמים בקיאים בפרטים: חשש של הדרג הצבאי מניסיון לנצל את הסוגיה האיראנית לתנופה פוליטית , טענה שגורמים מדיניים מכחישים וטוענים שמדובר בשקר של ממש

כך או כך, 2 מקורות מספרים לי שזה הגיע לרמה שהיום בביקור בפלמחים האווירה בדיון הייתה עכורה עד מאוד. בימים האחרונים זמיר קיבל איזושהי הנחיה מהדרג המדיני אבל ביקש דיון מעמיק לפני ביצוע, הוא גם ביקש אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך. בכיר ביטחוני: ההיסטוריה לא תשכח את התפקיד שמילא פה זמיר בימים האחרונים.