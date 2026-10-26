ברוך דיין האמת: הלוחם המיתולוגי ישי צימרמן הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: קצין צה"ל במילואים, בעל עיטור העוז ומלוחמיה הבולטים של יחידה 101 וסיירת צנחנים, ישי צימרמן, הלך לעולמו בגיל 93.

צימרמן נולד באוקטובר 1933, גדל בקיבוץ עין חרוד ולאחר פיצולו בעין חרוד איחוד. בשנת 1952 התגייס לצה"ל ושירת כמפקד טנק בגדוד 82 של חיל השריון. לאחר הקמת יחידה 101 התנדב לשורותיה יחד עם בן כיתתו מהקיבוץ, מאיר הר-ציון, והשתתף בפעולות התגמול. עם הקמת סיירת צנחנים שירת כקצין בשורותיה.

בנובמבר 1955 פיקד על כוח במבצע 'הר געש' באזור ניצנה, ועל פועלו בקרב הוענק לו עיטור העוז.

בשירות המילואים השתתף במבצע סיני כמפקד פלוגה מסייעת, ובהמשך הצטרף לסיירת חטיבה 80. במלחמת ששת הימים נפצע מירי בידו במהלך הקרב על ירושלים. במלחמת יום הכיפורים שירת כקצין בגדוד סיור ונ"ט 582 של חטיבה 317, והשתתף במבצע 'אבירי לב' לצליחת תעלת סואץ. צימרמן המשיך לשרת במילואים כנהג מוביל טנקים גם בגיל מתקדם, והשתתף בין היתר במלחמת לבנון השנייה ובמבצע 'צוק איתן'.