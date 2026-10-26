כ"ץ מכחיש: "לא הייתה שום כוונה ליזום תקיפה על איראן לפני הבחירות" 

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( נטע דבח )

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (שני) לדיווחים על המתיחות בין הדרג המדיני לרמטכ"ל אייל זמיר, כשבדבריו הכחיש את הטענות לעימות סביב הנושא האיראני וטען כי ישראל לא התכוונה לתקוף את איראן לפני הבחירות. "הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם הם מופרכים ושקריים לחלוטין" אמר כ"ץ. "מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין רה"מ וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל. זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד".

עוד באותו נושא בלם פעולה באיראן? נתניהו והרמטכ"ל ראש בראש חדשות סרוגים

"אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל - כאשר הבהרנו שבמידה ואיראן תתקוף את ישראל נגיב בעוצמה רבה" הדגיש. "כל הפרסומים בעניין שקריים לחלוטין".

"הניסיון של אנשי האופוזיציה לנצל את הפרסומים האלה כדי לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו - בשעה שאנחנו מנועים מסיבות מובנות מלהתייחס לפרטי הסוגיה האיראנית - הוא מביש וחסר אחריות" סיכם כ"ץ. "נתגבר גם על זה".