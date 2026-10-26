יממה לבחירות: מגישת חדשות 12 נגד נתניהו - "אסור להיגרר לזה"

סערה חסרת תקדים בצמרת הביטחונית והתקשורתית: יממה בלבד לפני פתיחת הקלפיות, מגישת החדשות הבכירה של חדשות 12, קרן מרציאנו, מעלה טענות חריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הפרשה התלקחה בעקבות חשיפת חדשות 12 על עימות חסר תקדים שהתפתח בין נתניהו לבין הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סביב הנחיה מדינית לפעולה שעלולה להוביל להסלמה מול איראן.

בתגובה לדיווח, פרסמה הלילה מרציאנו סטורי בחשבון האינסטגרם שלה שבו כתבה: "זה מפחיד ומורט שינה. אסור להיגרר למלחמה כדי למנוע בחירות. צריך לחזק את הרמטכ"ל שממלא תפקיד היסטורי".

האמירה החריפה של העיתונאית הבכירה מגיעה בשיאה של המתיחות הפוליטית והביטחונית, ומעוררת גל תגובות נרחב ברשתות החברתיות – הן סביב הדיווחים הדרמטיים על הדרג המדיני והביטחוני, והן סביב גבולות הבעת העמדה של עיתונאים בערב בחירות רגיש.