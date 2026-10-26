אבישי בן חיים: עשיתי אתמול טעות חמורה בשידור

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העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים פרסם פוסט ברשתות החברתיות שבו ביקש לתקן ולהדגיש דברים שאמר במהלך שידור טלוויזיוני, הנוגעים לרדיפת ראש הממשלה בנימין נתניהו והיחס לציבור בוחריו. "תיקון טעות חמורה שעשיתי בשידור", כתב בן חיים בפתח דבריו, והציג את האמירה הראשונית שלו: "אמרתי שההגמוניה רוצה להוריד את ראשו של נתניהו, ולכן רודפת אותו ומחרימה אותו, וכך בעצם מחרימה את בוחריו המזרחים שאינם מתכופפים מולה".

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בהמשך הסביר בן חיים כי הניסוח המדויק יותר, לשיטתו, הופך את סדר הדברים והסיבות: "טעיתי. הייתי צריך לדייק ולומר: ההגמוניה רוצה להוריד את ראשם של המזרחים שאינם מתכופפים מולה, ולכן היא רודפת ומחרימה את נתניהו".