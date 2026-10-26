פרופ' משה כהן אליה: "פעם ראשונה ראיתי ככה את נתניהו"

פרופ' משה כהן-אליה התייחס ברשתות החברתיות להופעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית 'הפטריוטים' ברקע הבחירות לכנסת, ועמד על נכונותו להילחם על כל קול ועל המסרים שהעביר בנושא הביטחוני והמשפטי.
"יש דבר שאי אפשר לקחת מנתניהו, וזו הנכונות להילחם עד הסוף", כתב כהן-אליה בפתח דבריו. "כשהוא מתקרב לעשור התשיעי של חייו, הוא לא מפסיק להתרוצץ מאולפן לאולפן, להפיץ את המסרים, להילחם על כל קול. טוב, הוא מטכ"ליסט, הוא אף פעם לא מוותר".
בהמשך התייחס כהן-אליה לטענות סביב משפטו של ראש הממשלה והתנהלות מערכת אכיפת החוק: "זו הייתה הטעות הגדולה של שי ניצן, בגיבוי של אהרן ברק ושאר ראשי היוריסטוקרטיה. הם חשבו שנתניהו יפרוש אם יוגש נגדו כתב אישום. הרי מי יכול לעמוד מול השופרות הקולניים של התקשורת ההגמונית – אברמוביץ', דרוקר, פלג ודומיהם, שכל יום שתו את דמו והביאו פרוטוקולים בהדלפות שמנוגדות לחוק, רק כדי ש'ילך'. אבל נתניהו לא הלך, הוא נשאר להילחם".
לדברי כהן-אליה, הופעתו של נתניהו באולפן נועדה להדגיש את ניסיונו הביטחוני לקראת האתגרים העומדים בפתח: "הוא בא להדגיש את חשיבות הנושא הביטחוני, ובצדק. כשהוא קם ועמד מול המצלמה באופן מפתיע, הוא בא לדבר לעם, ישירות למצלמה, ולהבהיר לנוכח המהלך האחרון הצפוי מול איראן, אזרחי ישראל יכולים להיות רגועים יותר כשהוא יושב ליד ההגה ולא איזנקוט".
לצד הנושא הביטחוני, עסק כהן-אליה גם בסוגיית המשפט וביחסים בין הרשויות: "בכל הנוגע למשפטו, נתניהו תובע להעמיד לדין את תופרי התיקים – משי ניצן ועד מנדלבליט. אבל אין לו עוד רצון ואנרגיות לנהל את המשפט הזה, למרות שכל יום של עדויות משרת מטרה חשובה מאין כמותה של חשיפת האמת. נתניהו רוצה לסגור את המשפט עכשיו, כדי שיוכל להתפנות לאתגרים הקריטיים של מדינת ישראל".
בסיום דבריו תיאר כהן-אליה את השאלה שהפנה לנתניהו במהלך התוכנית ואת התשובה הנחרצת שקיבל: "הגענו לשאלת המאבק ביוריסטוקרטיה, הרי עד כה הניסיונות לשנות את יחסי הכוחות בין הרשויות נכשלו במידה רבה. לכן שאלתי את נתניהו: אם תזכה בבחירות, מה תעשה אחרת מכפי שנעשה עד כה? וכאן, לראשונה זה הרבה מאוד שנים, נתניהו דיבר כמו מי שנלחם נגד הדיפ סטייט, מבלי לגמגם ומבלי למצמץ: 'אנחנו נחסל את הדיקטטורה השיפוטית'. ויפה שעה אחת קודם".
פעם הליכוד ייצג ממלכתיות ויושר, היום ביבי מתרוצץ באולפנים ומפרק את שלטון החוק.