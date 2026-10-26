פרופ' משה כהן אליה: "פעם ראשונה ראיתי ככה את נתניהו"

פרופ' משה כהן-אליה התייחס ברשתות החברתיות להופעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית 'הפטריוטים' ברקע הבחירות לכנסת, ועמד על נכונותו להילחם על כל קול ועל המסרים שהעביר בנושא הביטחוני והמשפטי.

"יש דבר שאי אפשר לקחת מנתניהו, וזו הנכונות להילחם עד הסוף", כתב כהן-אליה בפתח דבריו. "כשהוא מתקרב לעשור התשיעי של חייו, הוא לא מפסיק להתרוצץ מאולפן לאולפן, להפיץ את המסרים, להילחם על כל קול. טוב, הוא מטכ"ליסט, הוא אף פעם לא מוותר".

בהמשך התייחס כהן-אליה לטענות סביב משפטו של ראש הממשלה והתנהלות מערכת אכיפת החוק: "זו הייתה הטעות הגדולה של שי ניצן, בגיבוי של אהרן ברק ושאר ראשי היוריסטוקרטיה. הם חשבו שנתניהו יפרוש אם יוגש נגדו כתב אישום. הרי מי יכול לעמוד מול השופרות הקולניים של התקשורת ההגמונית – אברמוביץ', דרוקר, פלג ודומיהם, שכל יום שתו את דמו והביאו פרוטוקולים בהדלפות שמנוגדות לחוק, רק כדי ש'ילך'. אבל נתניהו לא הלך, הוא נשאר להילחם".

לדברי כהן-אליה, הופעתו של נתניהו באולפן נועדה להדגיש את ניסיונו הביטחוני לקראת האתגרים העומדים בפתח: "הוא בא להדגיש את חשיבות הנושא הביטחוני, ובצדק. כשהוא קם ועמד מול המצלמה באופן מפתיע, הוא בא לדבר לעם, ישירות למצלמה, ולהבהיר לנוכח המהלך האחרון הצפוי מול איראן, אזרחי ישראל יכולים להיות רגועים יותר כשהוא יושב ליד ההגה ולא איזנקוט".