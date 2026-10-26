אלירז שדה לנתניהו: אם הוא פלסטין, למה מינית אותו?

אלירז שדה ( דניאל בוק )

יממה בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, איש התקשורת אלירז שדה פרסם פוסט ברשתות החברתיות שבו פנה למנהיגי המפלגות ולציבור הרחב בקריאה לאחריות ולמניעת בחירות נוספות.

"נתניהו היה ראש ממשלה מצוין ביחס למציאות הישראלית, אחרת לא היה נבחר שוב ושוב", כתב שדה בפתח דבריו. "כל בוחר בקלפי יודע שאין מושלם, ומגיע לו את כל הכבוד". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהמשך התייחס שדה לשיח הפוליטי הסוער ולמתקפות ההדדיות בין המחנות: "המציאות השתנתה, ואותו נתניהו מינה את איזנקוט לרמטכ"ל. ואם אותו איזנקוט היה פלסטין מסוכן, למה מינית אותו?".

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שדה הדגיש את החשיבות שבמניעת סבב בחירות נוסף והזהיר מהשלכות של מבוי סתום פוליטי: "בקיצור, אם לא יהיה כאן 61, אתם תצטרכו לשבת ביחד כי אסור סבב בחירות נוסף – זה הכי מסוכן! ראינו מה קרה לנו בפעם האחרונה".

את דבריו חתם שדה בפנייה ישירה לכלל השחקנים במערכת הפוליטית: "כבדו אחד את השני, אולי תצטרכו לשבת ביחד".