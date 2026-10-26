חגי לובר מבהיר: "לא אצביע לו"

יממה בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, ואחרי שהיה נראה כאילו בכוונתו להצביע למפלגתו של עופר וינטר, האב השכול חגי לובר שיתף ברשתות החברתיות את מחשבותיו ושיקוליו לקראת רגע ההצבעה, והציג ארבעה עקרונות ברורים המנחים אותו בבחירת הפתק, מהם עולה כי הצבעה לוינטר אינה באה בחשבון מבחינתו.

"ההצבעה שלי היא לא מחווה של הכרת תודה ולא הזדמנות לענישה", הבהיר לובר בפתח דבריו. "היא לא עונש על אמירות ומחדלים, והיא לא פרס על הישגים קודמים. כי אם אשתכנע שלמרות מה שנעשה ונאמר, יש מועמד שיתמודד עם אתגרי העתיד טוב יותר מהשאר - אצביע לו מהראש גם אם הלב מיוסר".

בהמשך התייחס לובר לסוגיית אחוז החסימה והבהיר כי אינו מתכוון לסכן את קולו: "מפלגה שספק אם מספיק אנשים יצביעו לה, ובכל הסקרים היא התנדנדה על גבול אחוז החסימה – גם אם היא מדהימה, לא אצביע לה. ההצבעה שלי היא לא הצבעת מחאה ולא הצבעה שנועדה להביע תמיכה או אהבה. כל מטרתי היא שהפתק שלי ישפיע על הרכב הכנסת והממשלה הבאה".

לובר הדגיש גם את הקווים האדומים הערכיים שלו לקראת הבחירות: "לעולם לא אצביע למי שלא מאמין בזכותנו על ארץ ישראל כולה, לעולם לא אצביע למי שרוצה לתת למחבלים מדינה, לעולם לא אצביע למי שלא פועל למען מדינה יהודית, ולעולם לא אצביע למי שכופה את דעתו בצורה לא דמוקרטית".