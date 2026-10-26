חגי לובר מבהיר: "לא אצביע לו"

יממה בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, ואחרי שהיה נראה כאילו בכוונתו להצביע למפלגתו של עופר וינטר, האב השכול חגי לובר שיתף ברשתות החברתיות את מחשבותיו ושיקוליו לקראת רגע ההצבעה, והציג ארבעה עקרונות ברורים המנחים אותו בבחירת הפתק, מהם עולה כי הצבעה לוינטר אינה באה בחשבון מבחינתו.
"ההצבעה שלי היא לא מחווה של הכרת תודה ולא הזדמנות לענישה", הבהיר לובר בפתח דבריו. "היא לא עונש על אמירות ומחדלים, והיא לא פרס על הישגים קודמים. כי אם אשתכנע שלמרות מה שנעשה ונאמר, יש מועמד שיתמודד עם אתגרי העתיד טוב יותר מהשאר - אצביע לו מהראש גם אם הלב מיוסר".
בהמשך התייחס לובר לסוגיית אחוז החסימה והבהיר כי אינו מתכוון לסכן את קולו: "מפלגה שספק אם מספיק אנשים יצביעו לה, ובכל הסקרים היא התנדנדה על גבול אחוז החסימה – גם אם היא מדהימה, לא אצביע לה. ההצבעה שלי היא לא הצבעת מחאה ולא הצבעה שנועדה להביע תמיכה או אהבה. כל מטרתי היא שהפתק שלי ישפיע על הרכב הכנסת והממשלה הבאה".
לובר הדגיש גם את הקווים האדומים הערכיים שלו לקראת הבחירות: "לעולם לא אצביע למי שלא מאמין בזכותנו על ארץ ישראל כולה, לעולם לא אצביע למי שרוצה לתת למחבלים מדינה, לעולם לא אצביע למי שלא פועל למען מדינה יהודית, ולעולם לא אצביע למי שכופה את דעתו בצורה לא דמוקרטית".
כמו כן, הציב לובר במרכז השיקולים את הנושא הלאומי של אחדות העם: "מעל לכל – איזו מפלגה תקדם אחדות? מי מהמועמדים מבין את גודל השעה? מי מסוגל להניח בצד חשבונות ישנים, מריבות ומשקעים, ויפעל באמת להקמת ממשלה רחבה, חוצת מחנות וגושים? באיזו מפלגה יש אנשים פחות נוקשים ויותר נכונים לשיתוף פעולה? אני לא רוצה עוד קדנציה שבה אחים נלחמים באחים. אני רוצה ממשלה שתדע לעבוד ביחד למען חיים משותפים".
בסיום דבריו פנה לובר לעוקביו ואמר: "לאור ארבעת העקרונות האלה אבחן את כל המפלגות, ואצביע למי שבעיניי קרוב יותר מאחרים לארבעת העקרונות. סליחה ממי ששאל אותי למי אני מצביע, ציפה לשמוע שם של מפלגה, וקיבל במקום זה נקודות לחשיבה. בהצלחה לכולנו, זה אפשרי".
עברתי ליד השלטים שלו בעיר וחשבתי שזה ימין. איזה ימין ואיזה נעליים, הבן אדם פשוט קצין פוליטי שילך ישר עם ליברמן!