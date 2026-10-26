מעיין אדם חושפת למי תצביע בבחירות: "הוא ימין אמיתי"

אשת התקשורת והמשפיענית מעיין אדם פרסמה הבוקר (שני) פוסט חשוף, כואב ואישי במיוחד ברשתות החברתיות, שבו שיתפה למי תיתן את קולה בבחירות הקרובות וקראה לעוקביה לצאת ולהצביע למען השינוי.

אדם, ששיכלה את אחותה מפל אדם ז"ל במתקפת הטרור ברעיון מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, פתחה את דבריה בתיאור תחושת הבושה לבקש עזרה, שהתחלפה מאז השבת השחורה ברצון עז להביא צדק למשפחתה: "בבוקר ההוא נפלתי על ברכיי והתחננתי שימצאו לי את מפל. אני מרגישה היום כמו בשבת השחורה, אחות שמנסה להציל את אחותה... תעזרו לי לתת לאמא שלי את הדבר האחד שהיא רוצה: להגיע לקבר ולומר 'פלי, יש ממשלה חדשה'".

בהמשך, תקפה אדם את הממשלה הנוכחית על יחסה למשפחות השכולות והבטיחה כי שינוי פוליטי יביא עמו הנצחה ראויה: "אמא שלי הושפלה בכנסת ובאינסוף אמירות מרסקות של שרים וראש הממשלה. כל הצבעה לשינוי, היא הצבעה של חמלה".

לבסוף, חשפה אדם כי החליטה להצביע לנפתלי בנט, כפי שעשתה בעבר, אך הפעם גם מתוך חיבור רגשי ואישי עמוק: "הפתק שלי בקלפי יהיה 'רק' של בנט. לא רק כי הוא היה ראש ממשלה מצוין, לא רק כי הוא ימין אמיתי כמו פעם – אלא כי הוא היה הראשון והיחיד שבא לנחם. ברגע שנכנס אלינו הביתה, נכנס מיד לליבי. אם מפל הייתה בחיים ואני לא – היא גם הייתה בוחרת בו בשבילי".

את דבריה חתמה בקריאה נרגשת לציבור: "צאו להצביע, לזכרם. מגיע לנו טוב"