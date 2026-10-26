איה כורם חושפת למי תצביע בבחירות: "יכולים להסכים או להסתייג"

הזמרת והיוצרת איה כורם שיתפה בחשבון האישי שלה את החלטתה לקראת הבחירות הקרובות, והכריזה כי תתמוך במפלגת "ביחד" של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

בפוסט שהעלתה הבוקר (שני) הסבירה כורם את השיקולים שהובילו אותה להחלטה, תוך דגש על הרצון באיחוד ובשיח מכבד: "מתוך אהבה גדולה לעם הזה ולמדינה הזו, מתוך פצע גדול שעדיין לא התאחה ומתוך הבנה שאין רשימה מושלמת ואין מועמדים מושלמים. את ההחלטה שלי למי להצביע בבחירות הקרובות ביססתי על כמה גורמים: מי בא לשרת את האינטרסים שלי בכנסת.למי יש את הניסיון והידע לבצע את המשימה. מי מקפיד על רטוריקה מכבדת ומאחדת. מכל השיקולים האלה החלטתי להצביע ל'ביחד' של בנט."

כורם סיכמה את דבריה במסר של פיוס וסובלנות כלפי אלו המחזיקים בדעות שונות: "אתם יכולים להסכים או להסתייג, זה בסדר גמור. לא משנה למי אתם מצביעים — אני אוהבת אתכם ואני בטוחה שאתם, כמוני, רוצים שיהיה פה טוב".