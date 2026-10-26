אחרי התמיכה החוזרת של טראמפ בנתניהו: איזנקוט מגיב

גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90 )

יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הגיב הבוקר (שני) להודעת התמיכה הנוספת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו, ותקף בחריפות את הקמפיין שמוביל ראש הממשלה לקראת הבחירות שייערכו מחר.

בהודעה שפרסם איזנקוט, יממה לפני פתיחת הקלפיות, הוא התייחס לחשיבות הבחירות ולעימות הפוליטי סביב עתידה של המדינה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "בעוד 24 שעות יחלו הבחירות הגורליות בתולדות המדינה על עתידה, זהותה וביטחונה", כתב. איזנקוט הפנה ביקורת ישירה כלפי נתניהו וטען כי ראש הממשלה מנסה להשפיע על הבוחרים באמצעות מסרים המעוררים פחד.

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"אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו", הצהיר.

איזנקוט התייחס אף לתמיכה החוזרת ונשנית של טראמפ בנתניהו: "דונאלד טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם".

"אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי", כתב.