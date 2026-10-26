טראמפ מתערב שוב: "הצביעו לביבי נתניהו"

הנשיא טראמפ ( Leib Abrams/Flash90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעת תמיכה נוספת בראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת הבחירות לכנסת שיתקיימו מחר.

בהודעה המופנית ישירות לאזרחי ישראל, חזר טראמפ על תמיכתו בנתניהו וקרא לציבור להצביע עבורו. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "כולם יודעים, כולל האויב, שלביבי ולי יש מערכת יחסים מצוינת ושאנחנו מצליחים יחד", כתב טראמפ. "כשתלכו לקלפיות, זכרו שביבי הוא ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל!". לדבריו, "אסור עוד שתישמע ברחבי העולם הקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' והיא לא תישמע". טראמפ על איראן: "אין לה חיל ים או חיל אוויר" חלק נרחב מהודעתו הקדיש טראמפ לפעולות הצבאיות שביצעה ארצות הברית בתקופת כהונתו, ובהן התקיפה בוונצואלה והמבצעים נגד איראן. הנשיא הזכיר את מבצע "פטיש חצות", שלטענתו מנע מאיראן להשיג נשק גרעיני, ואת מבצע "זעם אדיר", שבעקבותיו, לדבריו, ספגו הכוחות האיראניים פגיעה קשה. טראמפ טען כי לאיראן אין עוד חיל ים או חיל אוויר מתפקדים, וכי מצבה הצבאי והכלכלי הידרדר משמעותית. בנוסף, טען כי האינפלציה במדינה הגיעה ל-301% וכי שתי שכבות של הנהגה צבאית ואזרחית חוסלו.

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"עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו"

בסיום הודעתו שב טראמפ והביע תמיכה מפורשת בנתניהו, תוך שהוא קושר בין המשך כהונתו של ראש הממשלה לבין המשך שיתוף הפעולה בין המדינות.

"הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!", כתב הנשיא, וחתם בשמו המלא.

זוהי הודעת התמיכה השנייה של טראמפ בנתניהו בתוך כשבוע, והיא מתפרסמת בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל.