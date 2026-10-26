דרמה בברזיל: הנשיא לולה האנטי ישראלי ניצח בבחירות

נשיא ברזיל המכהן, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, ניצח בבחירות לנשיאות שנערכו אתמול (ראשון) במדינה, לאחר שגבר בסיבוב השני על הסנאטור פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו.

בכך הבטיח לולה כהונה נוספת בראשות המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.

על פי תוצאות ספירת הקולות שדווחו הלילה, לולה ניצח בפער של למעלה מארבעה מיליון קולות. הניצחון הגיע לאחר מערכת בחירות מתוחה במיוחד, שבמהלכה התמודדו שני המועמדים על עתידה הפוליטי של ברזיל ועל כיוון יחסיה עם ארצות הברית וישראל.

אלא שזמן קצר לאחר פרסום התוצאות, הודיע בולסונארו כי אינו מקבל את ההפסד וכי בכוונתו לפעול לביטול תוצאות הסיבוב השני.

ההחלטה החריגה שהובילה לעימות

המתיחות הגיעה לשיאה בשעות האחרונות של ההצבעה, כאשר בית המשפט העליון בברזיל הורה להאריך את פעילות הקלפיות בשעתיים נוספות.

בעקבות ההחלטה נעצרה ספירת הקולות שכבר החלה, והיא חודשה בהמשך הלילה. עם התקדמות הספירה התברר כי לולה מוביל בפער משמעותי על יריבו.

בולסונארו מתח ביקורת חריפה על התערבות בית המשפט בהליך הבחירות וטען כי ההחלטה להאריך את שעות ההצבעה אינה מתקבלת על הדעת.

למרות טענותיו, לא הוצגו בדיווח ראיות לכך שהארכת ההצבעה שינתה את תוצאות הבחירות.

המשמעות לישראל: המבקר החריף נשאר בשלטון

לתוצאות הבחירות בברזיל יש משמעות גם עבור ישראל, לנוכח ההבדלים הבולטים בין עמדותיהם של שני המועמדים ביחס לירושלים.

במהלך כהונתו הפך לולה לאחד המבקרים החריפים של מדיניות ישראל, במיוחד בכל הנוגע למלחמה ברצועת עזה. התבטאויותיו נגד ישראל עוררו בעבר מתיחות דיפלומטית בין המדינות.