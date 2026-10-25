מוטי לייטנר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, התייחס אמש (ראשון) בקבוצת שאלות תשובות בקבוצת הווטאספ המובילה במגזר החרדי "קובי ישראל מעדכן" לסיכויי מפלגתו בבחירות הקרובות, והביע אופטימיות בנוגע להיקף התמיכה בה. כשנשאל כמה מנדטים הוא מעריך שמפלגתו תקבל, הצביע על הסקרים האחרונים ועל הקושי של הסוקרים למדוד את התמיכה במפלגתו בקרב הציבור החרדי.

לייטנר סיפר כי הוא מזהה בימים האחרונים סחף משמעותי של תומכים לכיוון מפלגתו, והביע אמונה כי התוצאות בקלפי עשויות להיות שונות מאלה המשתקפות בסקרים. בדבריו התייחס לסקר שפורסם ביום חמישי, שבו קיבלה מפלגתו 2.8% מהקולות, כחצי אחוז מתחת לאחוז החסימה. עם זאת, לדבריו, גם הסוקרים עצמם מודים כי הם מתקשים להעריך את כוחה האמיתי של המפלגה. לייטנר טען כי הסוקרים אינם יודעים אם התמיכה במפלגתו בקרב הציבור החרדי שווה לשני מנדטים או לשלושה וחצי מנדטים, ולכן קיימת אי-ודאות באשר לתוצאה הצפויה ביום הבחירות. אלא שלמרות חוסר הוודאות, לייטנר הבהיר כי מבחינתו מפלגתו כבר השיגה את אחת ממטרותיה המרכזיות. "דבר אחד אני יודע, ניצחנו. ניצחנו בעצם קיומנו", אמר לייטנר, והסביר כי עצם העובדה שעשרות אלפי חרדים צפויים להצביע למפלגתו ולהביע תמיכה ברעיונות שהיא מקדמת מהווה מבחינתו הישג משמעותי.

עוד באותו נושא רגע לפני הבחירות: ברק סרי בהאשמה חמורה נגד נתניהו חדשות סרוגים

בהמשך הציג לייטנר תחזית נוספת, הפעם בנוגע לעתידה של המערכת הפוליטית בישראל. לדבריו, מאחר שלהערכתו לא תהיה הכרעה בין הגושים בבחירות הקרובות, המדינה צפויה להגיע למערכת בחירות נוספת בתוך חודשים ספורים.

על רקע ההערכה הזו, הסביר לייטנר מדוע הוא רואה חשיבות מיוחדת בהיקף התמיכה שתקבל מפלגתו, גם אם לא תצליח לעבור את אחוז החסימה.

"אם יהיה לנו 50,000 קולות זה משהו אחד, אם יהיה לנו 120,000 קולות זה משהו שני", אמר, והדגיש כי מבחינתו מספר המצביעים שיתמכו במפלגה עשוי להשפיע על מעמדה לקראת מערכת הבחירות הבאה.