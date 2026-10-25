רגע לפני הבחירות: ברק סרי בהאשמה חמורה נגד נתניהו

איש התקשורת ברק סרי פרסם הערב (ראשון) מתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הופעתו בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14. סרי טען כי נתניהו פועל מתוך חשש מהפסד בבחירות, מנסה להפחיד את הציבור מפני איום ביטחוני ואף הזהיר מפני ניסיונותיו, לדבריו, להוביל לתקיפה באיראן בניגוד לעמדת הרמטכ"ל וצה"ל.

"ההופעה הערב של נתניהו בתכנית הפטריוטים בערוץ 14, אמורה להדאיג מאוד כל פטריוט ישראלי", פתח סרי את דבריו.

בהמשך תקף את התנהלותו של ראש הממשלה במהלך הריאיון: "זה לא היה ראיון, זו היתה הופעה היסטרית, פאניקה מוחלטת, של אדם שפוחד פחד מוות מתבוסה בבחירות ומאיים על כולנו מהשמדה קרובה".

סרי התייחס גם לאזהרות הביטחוניות שהשמיע נתניהו במהלך התוכנית, וציטט מדבריו: "״ישמידו אותנו״, הוא צרח באופן מעורר דאגה, ״ולכן אנחנו צריכים להקדים אותם״".

לדברי סרי, ראש הממשלה השתמש באזהרות הביטחוניות כדי לשכנע את הציבור להצביע עבורו בבחירות הקרובות.

"הוא העליל, שיקר, צעק, פיזר האשמות ובעיקר ניסה להפחיד שרק הוא יציל את ישראל ולכן חייבים לבחור בו", כתב.

המתקפה של סרי מגיעה על רקע הדיווח של הכתב המדיני ירון אברהם בחדשות 12, שלפיו התפתח עימות חריף בין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר סביב פעולה צבאית שעלולה הייתה להוביל להסלמה מול איראן.