ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקפו הערב (ראשון) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הדיווח בחדשות 12 על עימות חריג בינו לבין הרמטכ"ל אייל זמיר סביב פעולה צבאית שעלולה הייתה להוביל להסלמה מול איראן. השניים טענו כי נתניהו מנסה לקדם מהלך צבאי משיקולים פוליטיים, לקראת הבחירות שייערכו בעוד יומיים.

"נתניהו, העיניים שלי עליך", כתב איזנקוט בחשבון ה-X שלו, והוסיף: "האיש שבמשמרת שלו התרחש האסון הגדול בתולדות המדינה מסרב להבין כי ביטחון ישראל אינו כלי משחק פוליטי, חיי אזרחי ישראל וחיילי צה״ל אינם הפקר, ומדינת ישראל אינה רכושו הפרטי". גם ליברמן פרסם הודעה חריפה במיוחד, שבה האשים את נתניהו בניסיון להוביל למהלך צבאי כדי למנוע את הבחירות. "כפי שאמרתי לפני מספר שבועות, אין לי ספק שביבי מנסה בכוח לגרור את ישראל למהלך צבאי על מנת למנוע את הבחירות. ההתנהלות הזו היא בגדר בגידה במדינה ובביטחון", כתב ליברמן. המתקפות מגיעות בעקבות פרסום של הכתב המדיני ירון אברהם בחדשות 12, שלפיו היחסים בין נתניהו לרמטכ"ל זמיר הגיעו לשפל חסר תקדים, לאחר שהרמטכ"ל סירב להוציא לפועל פעולה צבאית שעליה הורה הדרג המדיני. על פי הדיווח, במהלך הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות ראש הממשלה ובכירי המערכת המדינית והביטחונית, התפתח עימות חריף סביב ביצוע פעולה מסוימת, שעל פי הפרסומים הייתה עלולה להוביל להסלמה מול איראן. הרמטכ"ל סירב לבצע את הפעולה בשלב זה, דרש לקיים דיונים מעמיקים נוספים ואף ביקש לקבל "אסמכתאות חוקיות" מהדרג המדיני. לפי הדיווח, הדיון הידרדר לטונים קשים והפך לעימות אישי. גורם ביטחוני שצוטט בחדשות 12 טען כי חלקו של זמיר באי הוצאת הפעולה לפועל היה קריטי. בעקבות הפרסום הביע איזנקוט תמיכה מפורשת ברמטכ"ל ובמפקדי הצבא. "אני נותן אמון מלא ברמטכ״ל אייל זמיר ובמפקדי צה״ל הפועלים מתוך אחריות מקצועית ומחויבות מוחלטת לביטחון המדינה. לא נאפשר להפוך את צה״ל לכלי שרת בקמפיין ההישרדות של נתניהו", כתב.

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בהמשך פנה ישירות לראש הממשלה: "אני מזהיר את נתניהו: אל תעז להעמיד את האינטרסים הפוליטיים שלך מעל ביטחון המדינה".

גם ליברמן התייחס לתפקידו של הרמטכ"ל במחלוקת וכתב: "חובתו של הרמטכ״ל למנוע שימוש פוליטי בצה״ל, ולשמור על חיי חיילי צה״ל ולא לסכן אותם בגלל חשש של ראש הממשלה מהפסד בבחירות".

איזנקוט הדגיש בנוסף את חשיבות קיום הבחירות במועדן: "קיום הבחירות במועדן והשלמת ההליך הדמוקרטי זה רכיב מרכזי בחוסן הלאומי של ישראל, לא ניתן לך לסכן את עתיד ישראל כדי לשמר את שלטונך".

את דבריו חתם בהצהרה לקראת הבחירות: "בעוד יומיים אזרחי ישראל ישימו סוף לשלטון ההפקרות ויחזירו את האחריות, הממלכתיות וביטחון ישראל. אני מתחייב".