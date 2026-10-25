יומיים לבחירות: מפלגת ישר בהודעה דחופה לציבור

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט פרסמה הערב (ראשון) הודעה חריגה, שבה הזהירה מפני הודעות המופצות בשמה בשעות האחרונות. לטענת המפלגה, מדובר בהודעות מזויפות שנשלחות כביכול מטעמה, אף שאין לה כל קשר אליהן. במפלגה הודיעו כי בכוונתם לפנות לוועדת הבחירות המרכזית בנושא.

בהודעה שפורסמה בחשבון הרשמי של המפלגה ברשת X נכתב: "בשעות האחרונות מופצות הודעות פייק הנשלחות כביכול מטעם מפלגת ישר! ובשמה. נבהיר באופן חד-משמעי: למפלגה אין כל קשר להודעות הללו, והן אינן מטעמה".

במפלגה לא הסתפקו בהכחשת הקשר להודעות, אלא גם מתחו ביקורת חריפה על מי שעומדים לטענתם מאחורי הפצתן. עם זאת, בהודעה שפורסמה לא צוין מי הגורם החשוד בהפצה, ולא פורט מהו תוכנן של ההודעות.

"צר לנו שיש מי שבוחר, מתוך לחץ ופאניקה, להתחזות למפלגה, להפיץ שקרים ולהטעות את הציבור", נכתב בהודעת המפלגה.