יומיים לבחירות: מפלגת ישר בהודעה דחופה לציבור

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט פרסמה הערב (ראשון) הודעה חריגה, שבה הזהירה מפני הודעות המופצות בשמה בשעות האחרונות. לטענת המפלגה, מדובר בהודעות מזויפות שנשלחות כביכול מטעמה, אף שאין לה כל קשר אליהן. במפלגה הודיעו כי בכוונתם לפנות לוועדת הבחירות המרכזית בנושא.
בהודעה שפורסמה בחשבון הרשמי של המפלגה ברשת X נכתב: "בשעות האחרונות מופצות הודעות פייק הנשלחות כביכול מטעם מפלגת ישר! ובשמה. נבהיר באופן חד-משמעי: למפלגה אין כל קשר להודעות הללו, והן אינן מטעמה".
במפלגה לא הסתפקו בהכחשת הקשר להודעות, אלא גם מתחו ביקורת חריפה על מי שעומדים לטענתם מאחורי הפצתן. עם זאת, בהודעה שפורסמה לא צוין מי הגורם החשוד בהפצה, ולא פורט מהו תוכנן של ההודעות.
"צר לנו שיש מי שבוחר, מתוך לחץ ופאניקה, להתחזות למפלגה, להפיץ שקרים ולהטעות את הציבור", נכתב בהודעת המפלגה.
בהמשך ההודעה הוסיפו במפלגת ישר: "מדובר בניסיון נבזי ומכוער להונות את הציבור ולהכתים את שמה של המפלגה".
לצד הדברים, הודיעה המפלגה כי אינה מתכוונת להסתפק בהבהרה פומבית, וכי בכוונתה לנקוט צעד משפטי בעקבות הפצת ההודעות.
"עתירה בנושא תוגש בשעות הקרובות לועדת הבחירות המרכזית", נמסר מטעם המפלגה.
זה בכלל לא אירוע דחוף! הילד שלי נלחם בחזית והם עסוקים בזיוף הודעות, רק ממשלת ההשתמטות מרוויחה מהסחת הדעת הזו!