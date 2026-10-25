לאחר הפיגוע הרצחני בחברון: מדוע צה"ל סיים את הפעולה?

שתי יממות לאחר רצח שני הלוחמים בפיגוע הקשה ביום שישי, עולה השאלה מדוע צה"ל החליט לסיים את הפעילות במתחם בחברון ולאפשר לאוכלוסייה המקומית לשוב לבתיה. התשובה אינה נוגעת רק להיבט המבצעי, אלא גם לשיקולים ביטחוניים ומשפטיים שמגבילים את האפשרות להמשיך ולהרחיק תושבים מבתיהם ללא צורך צבאי.

ראשית, חשוב להבחין בין סיום הפעילות במתחם מסוים לבין סיום הפעילות הצבאית בחברון. צה"ל פעל לאורך השבת לאיתור תשתיות טרור בעיר, סרק מאות בתים וביצע מעצרים. במקביל, נאטמו בתיהם של המחבלים שביצעו את הפיגוע, וההליך להריסת הבתים נמצא בעיצומו.

אלא שבמתחם המסוים, שממנו פונתה האוכלוסייה לצורך הפעילות, הושלמו כל המשימות המבצעיות שתוכננו. המשמעות היא שמבחינת צה"ל, אין עוד צורך צבאי להמשיך ולהחזיק את השכונה מפונה.

וכאן נכנס גם ההיבט המשפטי. הרחקת אוכלוסייה מבתיה מחייבת הצדקה ביטחונית. כל עוד הכוחות פועלים במתחם ונדרשים לבצע סריקות, מעצרים או משימות צבאיות אחרות, ניתן להצדיק את הרחקת התושבים מטעמי ביטחון. אולם כאשר הפעולות מסתיימות והצורך המבצעי מתבטל, לא ניתן להמשיך ולמנוע את חזרת האוכלוסייה ללא הצדקה ביטחונית מתאימה.

לצד זאת, יש גם שיקול מבצעי נוסף. המשך הרחקת התושבים עלול לפגוע במוכנות של צה"ל בגזרת חברון ובגזרות אחרות, ואף ליצור סיכון להסלמה בתקופה רגישה ממילא. במילים אחרות, הארכת הפינוי אינה בהכרח תורמת לביטחון, ובנסיבות מסוימות אף עלולה לפגוע בו.

חשוב להדגיש כי אין משמעות הדבר שצה"ל מסיים את פעילותו נגד תשתיות הטרור בחברון. הכוחות ממשיכים להיות ערוכים בגזרה וביתר שטחי יהודה ושומרון, לצד ההיערכות בגזרות נוספות.