פייגלין מפתיע: "לא פוסל את איזנקוט כראש ממשלה"

משה פייגלין, המשובץ במקום השני ברשימת הציונות הדתית-זהות בבחירות הקרובות, אמר במהלך המשא ומתן עם ירון זליכה כי הוא אינו פוסל אפשרות לכהן בממשלה בראשות גדי איזנקוט. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. הדברים נאמרו במהלך מגעים לאיחוד בין המפלגות, שהתקיימו בחודש אוגוסט.

על פי הפרסום, במהלך המשא ומתן התבקש פייגלין להבהיר מהם גבולות הגזרה הפוליטיים שלו, ובאילו ממשלות יהיה מוכן להשתתף.

לדברי אנשים שנכחו בחדר, פייגלין השיב: "אני לא פוסל גם את איזנקוט כראש ממשלה, נניח בתמורה לתיק הביטחון". בהמשך הוסיף אמירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נתניהו הוא לא באמת איש ימין".

לפי הדיווח, זליכה היה מרוצה מתשובתו של פייגלין, משום שלא רצה לשלול מראש השתתפות בממשלה עתידית כלשהי. למרות זאת, המשא ומתן בין הצדדים הסתיים ללא הסכמות, מסיבות אחרות.

בהמשך חתם פייגלין על הסכם לחיבור טכני עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שבמסגרתו שובץ במקום השני ברשימה. על פי ההסכם, פייגלין יוכל לפעול כסיעה עצמאית בכנסת הבאה.

אלא שבהסכם שנחתם בין פייגלין לסמוטריץ' מופיע גם סעיף המחייב תמיכה בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. לפי הפרסום, הסעיף הוכנס ככל הנראה בעקבות התעקשותו של סמוטריץ'.

עם זאת, ההסכם אינו מחייב מבחינה משפטית, והוא מתייחס לשלב ההמלצה על מועמד להרכבת הממשלה בפני נשיא המדינה, ולא בהכרח להתפתחויות הפוליטיות שלאחר מכן.

ממפלגת זהות נמסר בתגובה כי הדברים נאמרו במסגרת בחינת תרחישים היפותטיים במהלך המשא ומתן עם זליכה, ולא כהצהרה על כוונה להצטרף לממשלה בראשות איזנקוט.

לדברי המפלגה, התרחיש שנידון היה הקמת ממשלה רחבה בשיתוף הליכוד, שבה פייגלין יכהן כשר הביטחון ויוכל לממש את מדיניותו.