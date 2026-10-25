דיווח: זו התוכנית החלופית של בנט אם איזנקוט ינצח

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

במפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט כבר נערכים לאפשרות שגדי איזנקוט יעמוד בראש הממשלה הבאה. על פי דיווח של הכתב הפוליטי נדב אלימלך ב-i24NEWS הערב (ראשון), במפלגה גיבשו תוכנית חלופית למקרה שאיזנקוט יהיה זה שירכיב את הממשלה, ובמסגרתה יבקשו לקבל את תפקיד יו"ר הכנסת.

על פי הדיווח, בנט עצמו עדיין שואף לכהן כראש הממשלה, אולם במפלגתו בוחנים גם את האפשרות שבה גוש השינוי יצליח להרכיב ממשלה בראשות איזנקוט. במקרה כזה, במפלגת "ביחד" מתכוונים לדרוש את אחד התפקידים הבכירים ביותר במערכת הפוליטית. כדי לבסס את הדרישה, במפלגתו של בנט מתכוונים להדגיש את הניסיון הפרלמנטרי של חברי הרשימה ואת הישגיהם במהלך כהונתם בכנסת. זאת, לעומת מפלגת "ישר!" בראשות איזנקוט, שרשימתה מורכבת בעיקר מאנשים שלא כיהנו בעבר בתפקידים שלטוניים ברמה הארצית.

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עוד דווח כי במפלגת "ביחד" כבר סימנו מועמדים פוטנציאליים לתפקיד יו"ר הכנסת, אם כי בדיווח לא פורטו שמותיהם.

אלא שהמהלך עשוי להיתקל בקושי פוליטי. תפקיד יו"ר הכנסת נחשב לאחד התפקידים המרכזיים במערכת השלטונית, בין היתר בשל סמכויותיו בניהול עבודת הכנסת ובקביעת סדר יומה. לאורך השנים, רק במקרים נדירים הוענק התפקיד לנציג מפלגה שאינה מפלגת השלטון.