יומיים בלבד לפני שפתקי ההצבעה יוכרעו בקלפיות, היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט מנתח בטורו ב'ישראל היום' את התמונות והמגמות במערכת הפוליטית ואת האופן שבו הציבור הישראלי צפוי לתרגם את השנים האחרונות להצבעה.

"בשלישי ישראל תחליט איך לתרגם את הטראומה לפתקים. בינתיים נראה שהלכנו חצי דרך", כותב קלוגהפט. "הליכוד נחלש אך נראה שגם הצד השני לא מסוגל להקים ממשלה. ראשי מפלגות רבות התחלפו, אבל בראשי מפלגות אחרים שבעצמם ותיקים פוליטית. הככנסת תקבל את מספר החברים החדשים מהגדולים בתולדותיה, אך הרשימות החדשות? הן מדדות סביב אחוז החסימה. נפלאות דרכי הטראומה".

כדי למקם את המצב הנוכחי בפרספקטיבה היסטורית, מציע קלוגהפט להשוות את ימינו לאירועי העבר: "אולי, בניסיון למקם את עצמנו על המפה, הדוגמה הכי מתאימה היא מלחמת לבנון הראשונה. היא עוררה הפגנות סוערות, בגין הואשם כרוצח, 'רד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון. נילחם בשביל שרון ונחזור בתוך ארון' שרו חיילי מילואים. זה נגמר ב-1984 בממשלת אחדות וברוטציה שהסיגה את ישראל לרצועת הביטחון וחילצה אותה מהמשבר הכלכלי. לא תרופה רעה כדי לצאת מקרייסס".