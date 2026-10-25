( חניה, אילוסטרציה (Sara Klatt/FLASH90) )

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, הודיע הערב (ראשון) כי ביום הבחירות הקרוב, 27 באוקטובר, תתאפשר חניה ללא תשלום בכחול לבן בכל רחבי העיר. בנוסף, השעה הראשונה בחניוני אחוזות החוף תהיה בחינם.

בהודעה שפרסם חולדאי לתושבי העיר כתב: “תושבות ותושבי תל אביב-יפו, ביום הבחירות, 27.10, נאפשר חניה בכחול לבן ללא תשלום בכל רחבי העיר. בנוסף, השעה הראשונה בחניוני אחוזות החוף תהיה בחינם”. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות לפי הודעתו, ההקלות נועדו לאפשר לתושבים להגיע לקלפיות ביתר קלות ולממש את זכות ההצבעה. החניה בכחול לבן תהיה ללא תשלום בכל רחבי תל אביב-יפו, בעוד שבחניוני אחוזות החוף ההטבה תוגבל לשעת החניה הראשונה.

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לצד ההקלות בחניה, חולדאי ציין כי ביום הבחירות ניתן יהיה ליהנות גם מרכיבות חינם בכלים השיתופיים, וכן מנסיעות ללא תשלום בקווים הבינעירוניים וברכבת ישראל.

“הבחירות הן ההזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתיד המדינה שלנו”, כתב ראש העיר. “אנחנו רוצים להקל עליכם להגיע לקלפי ולממש את הזכות הזאת - בכל דרך שתבחרו”