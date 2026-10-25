לקראת יום שלישי: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

( ללא קרדיט )

מטה המאבק למען הילדה הנעדרת היימנוט קסאו פרסם היום (ראשון) עדכון מיוחד לציבור לקראת יום הבחירות לכנסת, ופירט את סדר יומם של בני המשפחה.

את יום ההצבעה תתחיל משפחת קסאו בצפת, שם בני המשפחה – טספיה, בנצ'י וירוס – יממשו את זכות ההצבעה שלהם. לאחר מכן יסעו מצפת לירושלים, כשהם מתוכננים לעצור בקלפיות שונות לאורך הדרך עד לחזרתם למאהל המאבק בבירה. מדובר במערכת הבחירות השנייה שבה טספיה ובנצ'י מצביעים, והראשונה עבור ירוס, בתם הבכורה. "אני מודה שאני מתקשה עם יום הבחירות שמגיע", שיתף טספיה קסאו, אביה של היימנוט. "אנחנו נממש את זכותנו האזרחית, הדמוקרטית ונצביע, אבל הלב שלי כואב כי מרגיש לי שאל הבת שלי ואלינו בכל כך הרבה אופנים לא מתייחסים כאל אזרחים שווים". טספיה סיפר על המאמצים הממושכים של המשפחה בשפה נרגשת: "עשינו כל מה שיכולנו בחודשים האחרונים, פגשנו כל ראש סיעה וכל פוליטיקאי ופוליטיקאית שרק הסכימו כדי לנסות להעביר את החקירה לאחריות השב"כ – ועדיין לא הצלחנו. אנחנו ניסע כמשפחה לצפת להצביע כי זה חשוב וכי עדיין לא עברנו למקום מגורים מסודר בירושלים. בדרך חזרה נעצור ונפגוש אזרחים טובים בקלפיות ונבקש שימשיכו לעמוד לצידנו ולתמוך בנו".

עוד באותו נושא אחרי 970 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור חדשות סרוגים

בדבריו פנה האב בקריאה ישירה לציבור המצביעים בישראל: "אני לא משתף עבור מי אני בוחר להצביע, אבל אני כן מבקש מעם ישראל: למי שלא תבחרו אתם, אנא תבחרו גם בהיימנוט. אנא תבקשו מהמנהיג אותו בחרתם שיעזור גם להיימנוט כחלק ממחויבותו אליכם בזכות קולכם".

במטה המאבק מזכירים כי מחר (שני) תוביל משפחת קסאו שיירת מחאה ברחבי ירושלים, ומבקשים מהציבור הרחב לשתף ברשתות החברתיות את קריאתם ואת בחירתם לתמוך גם בהיימנוט.