משה פייגלין בתגובה ראשונה לסערה סביבו

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מגיב בחריפות למתקפות נגדו בעקבות ראיון נרחב שהעניק לעיתון 'עולם קטן', שבו הציג מתווה לביסוס הזהות היהודית של מדינת ישראל – המשלב שמירה על המרחב הממלכתי-לאומי לצד העברת סמכויות הניהול הקהילתי לתושבים.

בסרטון הבהרה מיוחד שהעלה, דחה פייגלין בנחרצות את הטענות שהופצו נגדו: "מהבוקר מפיצים נגדי ספין שקרי ומכוער, ומנסים לחתוך חצי משפט כדי להציג אותי כמי שהחליט לתמוך בתחבורה ציבורית בשבת. ניהלנו דיון אידיאולוגי עמוק על הזהות היהודית של מדינת ישראל, והסברתי בדיוק את מה שאני אומר תמיד: מוסדות המדינה חייבים לשמור על צביון יהודי מובהק. נתב"ג כנגר תעופה לאומי צריך להיות סגור בשבת, כך גם ערוץ 11 כערוץ ציבורי, ואסור לפגוע בזהות היהודית בשום צורה ואופן."

פייגלין התייחס לשאלה שהופנתה אליו בראיון לגבי חוק שיאסור תחבורה ציבורית באופן גורף: "בחצי דקה האחרונה של הראיון, כשהזמן כבר נגמר, זרקו לי שאלה תאורטית והיפוטתית לחלוטין של כן ולא – האם אפילו חוק שנועד לאסור תחבורה ציבורית בשבת באופן גורף, גם במקומות שבהם היא קיימת עשרות שנים? ועל זה עניתי ביושר: כן. למה? כי שבענו מחוקי פרובוקציה פוליטיים שכל מטרתם היא להבעיר מלחמת אחים בישראל."

לדברי פייגלין, "היהדות מושתתת על זכות הבחירה ולא על כפייה. במשך 30 שנה עסקנים פוליטיים מנפנפים בחוקי כפייה עקרים. מה יצא לנו מכל זה? קיבלנו יותר זהות יהודית? קיבלנו יותר שבת? בדיוק להפך. הם הביאו את חוק המרכולים, ולא סגרו אף פיצוצייה, אבל הבעירו את המדינה, הזמינו פסיקות בג"ץ הרסניות וגרמו לכך שהיום קווי 'נעים בסופ"ש' שועטים ברחבי גוש דן בחינם במימון הארנונה של כולנו. החוקים האלה לא שומרים על השבת – הם הורסים אותה, מייצרים ריאקציה ושנאה לתורה ומחללים את קודשי ישראל בשביל עוד כותרת ועוד כמה קולות בקלפי."