מוטי קרפל חושף למי יצביע: "יש בו את הדבר הכי חשוב"

הפובליציסט והוגה הדעות מוטי קרפל הודיע כי הוא נוטה להצביע לעופר וינטר ולרשימת 'עמך ישראל' בבחירות לכנסת, והסביר את שיקוליו בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

"אני ככל הנראה עומד להצביע לעופר וינטר", שיתף קרפל. "לא שאני כל כך מתפעל ממנו או מהרשימה שלו, אבל יש בו את הדבר החשוב לי ביותר: עצמאות. תמיד חשבתי שהציונות הדתית לאומית חייבת להיות עצמאית מבחינה פוליטית ולא שפוטה של נתניהו. היא היחידה שיכולה ואמורה לשבור את הקיטוב הבין-גושי המשתק שהפוליטיקה הישראלית נתונה בו כבר למעלה מעשור".

קרפל כיוון בדבריו ביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', וטען כי ניסיונות השילוב של וינטר נבעו מרצון לנטרלו: "הוא רדף ופירק את בנט ואיילת שקד וכרגע רודף את וינטר. החשש שלו הוא שהציונות הדתית תבחר דרך משלה, דרך עצמאית וכלל ישראלית, ותברח לו מהידיים. אני לא קונה את הצביעות; הן נתניהו והן סמוטריץ' מוטרדים בעיקר מהסיכוי שוינטר כן יעבור את אחוז החסימה, לא מכך שהוא יכשל. נתניהו מהסיבות האמורות, סמוטריץ' משום שהוא רואה עצמו כמונופול".

בדבריו קרפל את הצעות הליכוד והציונות הדתית למהלכים בעולם העסקי: "ההצעות המפתות ששניהם הציעו לוינטר לא נועדו לקדם את וינטר אלא להשתלט עליו, לשעבד אותו ולנטרל את העצמאות שלו. בדיוק כמו שחברת טכנולוגיה גדולה רוכשת חברת הייטק קטנה ומצליחה, מחשש שהפתרונות החדשים שהיא יצרה יהפכו את החברה הוותיקה והעשירה ללא רלוונטית".

קרפל שיבח את עמידתו של וינטר מול הלחצים והוסיף: "בינתיים וינטר עומד יפה בלחץ של שניהם וזה סימן טוב. אני לא בטוח שהוא אמנם יוכל להוביל לשבירת הגושים ולממשלת אחדות, אבל כרגע מכל המועמדים, הוא הכי קרוב לכך ואני בוחר לתת לו אשראי".