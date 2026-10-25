מוטי קרפל חושף למי יצביע: "יש בו את הדבר הכי חשוב"

הפובליציסט והוגה הדעות מוטי קרפל הודיע כי הוא נוטה להצביע לעופר וינטר ולרשימת 'עמך ישראל' בבחירות לכנסת, והסביר את שיקוליו בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.
"אני ככל הנראה עומד להצביע לעופר וינטר", שיתף קרפל. "לא שאני כל כך מתפעל ממנו או מהרשימה שלו, אבל יש בו את הדבר החשוב לי ביותר: עצמאות. תמיד חשבתי שהציונות הדתית לאומית חייבת להיות עצמאית מבחינה פוליטית ולא שפוטה של נתניהו. היא היחידה שיכולה ואמורה לשבור את הקיטוב הבין-גושי המשתק שהפוליטיקה הישראלית נתונה בו כבר למעלה מעשור".
קרפל כיוון בדבריו ביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', וטען כי ניסיונות השילוב של וינטר נבעו מרצון לנטרלו: "הוא רדף ופירק את בנט ואיילת שקד וכרגע רודף את וינטר. החשש שלו הוא שהציונות הדתית תבחר דרך משלה, דרך עצמאית וכלל ישראלית, ותברח לו מהידיים. אני לא קונה את הצביעות; הן נתניהו והן סמוטריץ' מוטרדים בעיקר מהסיכוי שוינטר כן יעבור את אחוז החסימה, לא מכך שהוא יכשל. נתניהו מהסיבות האמורות, סמוטריץ' משום שהוא רואה עצמו כמונופול".
בדבריו קרפל את הצעות הליכוד והציונות הדתית למהלכים בעולם העסקי: "ההצעות המפתות ששניהם הציעו לוינטר לא נועדו לקדם את וינטר אלא להשתלט עליו, לשעבד אותו ולנטרל את העצמאות שלו. בדיוק כמו שחברת טכנולוגיה גדולה רוכשת חברת הייטק קטנה ומצליחה, מחשש שהפתרונות החדשים שהיא יצרה יהפכו את החברה הוותיקה והעשירה ללא רלוונטית".
קרפל שיבח את עמידתו של וינטר מול הלחצים והוסיף: "בינתיים וינטר עומד יפה בלחץ של שניהם וזה סימן טוב. אני לא בטוח שהוא אמנם יוכל להוביל לשבירת הגושים ולממשלת אחדות, אבל כרגע מכל המועמדים, הוא הכי קרוב לכך ואני בוחר לתת לו אשראי".
בסיום דבריו יצא קרפל בחריפות נגד הפעלת הלחצים על מועמדי הרשימה ובני משפחותיהם: "מה שהיה מבחינתי חציית הקו האדום זו הרדיפה אחרי מועמדי הרשימה של וינטר, נשותיהם, משפחותיהם וילדיהם בביתם, ביישוב שלהם וכדומה. ככה הרודפים האלה שברו את בנט ואנשיו, וככה הם חושבים לשבור עכשיו גם את וינטר ואנשיו. את הרדיפות האלה אי אפשר להגדיר אלא כאלימות, אמנם אלימות פסיכולוגית. זו עצמה סיבה מספקת לבחור בנרדפים".
באשר להתחייבות המוקדמת של וינטר להמליץ על נתניהו, הוסיף קרפל: "כן, זו הייתה טעות להתחייב להמליץ על נתניהו, אבל אם אמנם ההתחייבות היא רק על ההמלצה, הרבה אפשרויות נותרות פתוחות להמשך".
פגשתי את וינטר בעבר והוא פשוט היה השטינקר של בנט עוד מימי עזה