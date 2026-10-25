סימן להסלמה: ארה"ב הודיעה על פינוי בהול של שגרירות סעודיה

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

השגרירות האמריקאית בבירה הסעודית ריאד מסרה כי תעבור פינוי מיידי בהול, לאחר הוראה ישירה ממחלקת המדינה והבית הלבן, במה שמסתמן כאינדיקציה נוספת להסלמה אפשרית.

הודעת השגרירות הרשמית מאשרת דיווחים קודמים על תחילת פינוי חשאי מהשגרירות לפני מספר ימים, על רקע הסיכויים לחזרה למלחמה נגד טהראן.

התרעת שגרירות ארה"ב ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מהשגרירות נמסר ביחס לפינוי כי: "החל מה-23 באוקטובר 2026, מחלקת המדינה הורתה לעובדי ממשלת אמריקה שאינם חיוניים ולבני משפחותיהם לעזוב את ערב הסעודית עקב סיכונים בטיחותיים". הגורמים האמריקאים הרשמיים קשרו את המהלך אל הלחימה הסעודית-תימנית, אך עד כה, המורדים החו'תים לא פעלו לפגוע בגורמים אמריקאים, והנשיא טראמפ סירב לפעול למען סעודיה כנגד ארגון הטרור, והצביע על כך כי בין הצדדים קיימות הסכמות, על כן סביר להניח כי המהלך קשור באיראן.

הודעת השגרירות ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

בהודעה הסבירו כי בעקבות הסיכונים הגוברים בשטח סעודיה, כל גורם לא חיוני יפונה באופן מיידי והשגרירות תעבור למתקונת חלקית ומצומצמת לחלוטין ותספק שירות רק במקרים חריגים.

מעבר לכך, המליצו לאזרחים אמריקאים בשטח לשמור על זהירות ועירנות מוגברת: "אזרחי ארה"ב צריכים להיות מודעים להתקפות אפשריות על שדות תעופה, סגירת מרחב אווירי, ביטולי טיסות ושיבושים בנסיעות. אנא היזהרו מאוד אם תבחרו להשתמש בשדות תעופה בערב הסעודית. אנו ממליצים לבדוק את סטטוס יציאת הטיסה שלכם ישירות מול חברת התעופה ושדה התעופה".