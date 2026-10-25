פרופ' יובל אלבשן על תיקי נתניהו: "שכרון כוח, יהירות ורשלנות"

נתניהו בבית המשפט ( מרים אלסטר / פלאש90 )

פרופ' יובל אלבשן מתח הערב (ראשון) ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לדורון כהן ולעו"ד אפי נוה בתוכנית "יומן הערב", התייחס אלבשן לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, וטען כי הדברים המתבררים במהלך העדות חמורים אף יותר מכפי שציפה.

"אני חושב שמה שאנחנו רואים בעדות של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, זה במובן מסוים יותר גרוע ממה שכולנו חשבנו", אמר אלבשן בפתח דבריו. אלבשן לא הסתפק בביקורת על ההתנהלות בתיק נתניהו, אלא הרחיב את דבריו להתנהלות הפרקליטות באופן כללי. לדבריו, הבעיות שהוא מזהה במערכת אינן מוגבלות דווקא לחקירות ראש הממשלה. "כולנו מכירים את הפרקליטות, בלי קשר למנדלבליט ולתיק נתניהו, וכולנו יודעים שיש שם שכרון כוח, יהירות ורשלנות שנובעת מהניוון הזה", טען.

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אלא שלדברי אלבשן, דווקא בשל הרגישות הציבורית והמשפטית של תיקי נתניהו, הוא ציפה להתנהלות שונה מצד הגורמים האחראים על ההליך.

"אבל הייתה לי ציפייה שבתיק של ראש ממשלה, שהמשמעויות שלו הן כל כך כבדות, והמחלוקת הציבורית עוד לפני שהוא הגיש כתב אישום הייתה כל כך חזקה, שהדברים ייבדקו", הסביר.

את הביקורת חתם אלבשן במשפט שבו הבהיר מה הייתה רמת הבדיקה המינימלית שציפה לה מצד הגורמים המעורבים בתיק: "אני לא אגיד בשבע עיניים, אבל לפחות שיהיו שתי עיניים".