בנו של אורי אורבך ז"ל חושף למי יצביע: "גאה לספר"

יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, רוני אורבך, בנו של השר וחבר הכנסת המנוח אורי אורבך ז"ל, הודיע על תמיכתו הפומבית בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וברשימת 'ביחד' (רק).

"חברים שואלים, ואני גאה לספר שאני בוחר בבנט, 'רק' - כי הגיע הזמן למנהיג שאכפת לו מהמדינה", כתב אורבך בחשבונותיו ברשתות החברתיות. "מנהל מנוסה שבא לעבוד ויש לו יכולות. בנאדם ששוב ושוב ידע להתחבר ולהתפשר, לעבוד ברצינות עם אנשים מגוונים ומוכשרים בשביל המדינה. מנהיג שחותר למצוינות ומנהל תקין בכל תחומי הממשל והחיים".

אורבך הוסיף והתייחס להיכרותו האישית עם בנט ולנציגי הרשימה: "מכיר קצת את נפתלי אישית. איש טוב, ציוני באמת, אכפתי, חרוץ. ברשימת 'ביחד' יש הרבה חברות וחברי כנסת מהסוג הזה – כאלה שישמחו על הזכות לקום בבוקר ולעבוד עם מיטב המוחות על שיפור וביצור החיים שלנו כאן".

בדבריו התייחס אורבך גם לחששות במחנה הציונות הדתית מחיבורים פוליטיים מורכבים, ומתח ביקורת חריפה על הקואליציה הנוכחית: "אני לא חושש ללכת ביחד עם 'הסמול' כמו שאני מבועת מלהמשיך לתדלק את הקואליציה שקוראת לעצמה 'הימין' ומובילה אותנו בין אסונות ענק לסכנות קיומיות חדשות לבקרים. יש הרבה מה להציל ולשפר פה, ולכן אני מצביע רק בנט - ביחד".

את הפוסט ליווה אורבך בתמונה מתוך ביקור שערך בנט בבית משפחת אורבך במהלך יום הבחירות בשנת 2015, אשר התקיים בתוך תמימת 30 הימים לפטירתו של אביו, השר אורי אורבך ז"ל.