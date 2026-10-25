יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה התייחס הערב (ראשון), בריאיון לדורון כהן ב"יומן הערב", לאפשרות שגדי איזנקוט יחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות, והביע ספק באשר ליחסים שיוכל לקיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"אני מסתכל על איזנקוט, באמת כבודו במקומו מונח, מחר הוא ראש ממשלה. אני לא בטוח שטראמפ סופר אותו. הוא מרים לו טלפון, אני לא בטוח שהוא עונה לו", אמר נוה.

בדבריו ביקש נוה להדגיש את מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ, שלטענתו מאפשרת לראש הממשלה הישראלי להשפיע על החלטותיו של הנשיא האמריקני.

"נתניהו מדבר טראמפית. טראמפ מעריץ אותו, טראמפ מכבד אותו. הם כבר הראו את הסינרגיה ביניהם, את שיתוף הפעולה ביניהם", טען נוה במהלך הריאיון.