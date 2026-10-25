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חדשות פוליטי מדיני

הסוקר הבכיר חושף: זו הסיבה לפער בין הגושים

הסוקר הבכיר ד"ר מנחם לזר, מתייחס לפער של נתוני ההצבעה בין הגושים, וחושף מה הסיבה לכך

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(אבי רוקח, פלאש 90)

יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, פער שיעורי ההצבעה והמוטיבציה בין הגושים הפוליטיים ממשיך להעסיק את מנהלי הקמפיינים והסוקרים. ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל 'לזר מחקרים', התייחס לסוגיה בשיחה עם אבי גרינצייג בתוכנית "אנחנו הרוב" והצביע על מורכבות בקרב מצביעי הימין.

"מי שמתכוון להצביע לאחת ממפלגות האופוזיציה – רואים שם כוונה הרבה יותר גדולה לצאת ולהצביע מאשר אנחנו רואים בגוש הימין", ניתח ד"ר לזר. הוא הוסיף כי "היה פער גדול יותר לפני מספר שבועות, הוא קצת הצטמצם, אבל עדיין קיים".

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בדבריו התייחס ד"ר לזר למשקעי השנים האחרונות ולאירועי השבעה באוקטובר כגורם משפיע על שיעור ההתייצבות בקלפיות: "אחת ההשפעות של מה שקרה בשלוש השנים האחרונות, מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, שיש אנשים בימין שקשה יהיה להם לצאת ולהצביע. הם לא יצביעו לצד האחר, אבל השאלה אם הם בכלל יגיעו להצביע".
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מיכל
לפני 50 דקות

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