הסוקר הבכיר חושף: זו הסיבה לפער בין הגושים

יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, פער שיעורי ההצבעה והמוטיבציה בין הגושים הפוליטיים ממשיך להעסיק את מנהלי הקמפיינים והסוקרים. ד"ר מנחם לזר, מנכ"ל 'לזר מחקרים', התייחס לסוגיה בשיחה עם אבי גרינצייג בתוכנית "אנחנו הרוב" והצביע על מורכבות בקרב מצביעי הימין.

"מי שמתכוון להצביע לאחת ממפלגות האופוזיציה – רואים שם כוונה הרבה יותר גדולה לצאת ולהצביע מאשר אנחנו רואים בגוש הימין", ניתח ד"ר לזר. הוא הוסיף כי "היה פער גדול יותר לפני מספר שבועות, הוא קצת הצטמצם, אבל עדיין קיים".