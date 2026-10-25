הטמפ' צונחות; גשם, ברד ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות וסופות רעמים. יירד ברד וקיים חשש לשטפונות.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחה"צ יתכנו גשמים מקומיים בדרום הארץ.
יום שלישי, יום הבחירות: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן עדיין יהיו רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו שם וילוו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.
יום רביעי: מעונן חלקית. ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות. משעות הצהריים קיים צפי לשטפונות בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יוסיפו לרדת, בצפון הארץ צפויים גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות, במרכז יתכנו גשמים מקומיים.