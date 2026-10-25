אדם נעצר בחשד שאיים לרצוח את בני משפחת נתניהו

משפחת נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel /Flash 90 )

אדם החבר בכיתת כוננות נעצר ביום שישי האחרון בחשד להסתה לאלימות ולטרור נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בני משפחתו, שרים וחברי כנסת מהקואליציה. על פי הפרסום היום (ראשון) שפרזמ, החשוד העלה לרשת X שורה ארוכה של התבטאויות קיצוניות, ובהן קריאות לפגיעה פיזית קשה בנבחרי הציבור ובבני משפחותיהם. מעצרו הוארך היום בארבעה ימים נוספים.

דברים ההסתה ( צילום: צילום מסך )

בין ההתבטאויות שיוחסו לחשוד הופיעו אמירות קשות במיוחד, ובהן "לשרוף עד שלא יישאר מה לקבור", וכן "לבן שלך צריך להביא מחבל נוחבה שיקרע את אחוריו ויתן לו לדמם למוות".

לצד ההתבטאויות הללו, פרסם החשוד, על פי החשד, קריאות נוספות לעריפת ראש באמצעות גרזן, לירי כדור בראש ולשריפת גופות. הפרסומים כוונו נגד ראש הממשלה, משפחתו ובכירים נוספים בקואליציה.

דברי ההסתה ( צילום: צילום מסך )

במהלך חקירתו הודה החשוד בפרסום הדברים ואף הכיר בכך שההתבטאויות עלולות להשפיע על אנשים אחרים. עוד התברר כי החשוד חבר בכיתת כוננות והחזיק בנשק ארוך, שנתפס על ידי המשטרה במסגרת הטיפול בעניינו.

החשוד נחקר בגין שלוש עבירות: הסתה לאלימות, הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור. לצד החקירה, המשטרה פעלה להמשך מעצרו, ובית המשפט נעתר לבקשה והאריך את מעצרו בארבעה ימים נוספים.

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בדיון שהתקיים היום בבית המשפט הציג נציג המשטרה את חומרת הפרסומים, וטען כי גם ביחידת הסייבר של להב 433, המטפלת באופן שוטף במקרים של הסתה ואיומים נגד נבחרי ציבור, לא נתקלו בעבר ברצף פרסומים מסוג זה.

לדברי נציג המשטרה, "מבחינת היקפם, האינטנסיביות, העיסוק האובססיבי והבוטות - אין להם תקדים".

מדובר בטענה חריגה מצד המשטרה, המתייחסת לא רק לתוכן ההתבטאויות המיוחסות לחשוד, אלא גם לכמות הפרסומים, לתדירותם ולאופי הדברים שנכתבו נגד נבחרי הציבור.