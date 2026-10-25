אתר ההימורים הענק חוזה: זה ראש הממשלה הבא

איזנקוט נתניהו ( אבשלום ששוני, פלאש 90 )

יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת ה-26, פלטפורמת הניחושים הבינלאומית 'פולימרקט' (Polymarket) מציגה תחזית דרמטית בנוגע לזהות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. על פי נתוני המערכת, הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, מוליך בפער ניכר עם 52% סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה ולהחליף את בנימין נתניהו בתפקיד ראש הממשלה. מנגד, ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו ניצב במקום השני בפלטפורמה עם 28% סיכויים בלבד. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

עוד באותו נושא ינון מגל במסר פסימי: "הם ניצחו" חדשות סרוגים

שוק ההימורים של הפלטפורמה הבינלאומית מרכז נפח מסחר רחב סביב שאלת זהות ראש הממשלה הבא, כאשר מאות אלפי דולרים זורמים לפלטפורמה המבוססת על מסחר במטבעות דיגיטליים.

עם זאת, יצוין כי מדובר בנתוני פלטפורמת הימורים בינלאומית המשקפים את הערכות הסוחרים והמשקיעים בעולם, ולא בסקר דעת קהל רשמי המייצג את מדגם המצביעים בישראל לקראת יום הבוחר.