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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו מזהיר: איראן תנסה לשבש את הבחירות

ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור בסוללת חץ מבצעית, והזהיר כי קיימות אינדיקציות מודיעיניות לניסיונות שיבוש בחירות על ידי איראן

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נתניהו בתל נוף (צילום: מעיין טואף/ לע״מ.)

לאחר שקיים שיחה בהולה וחריגה עם המפכ"ל בנוגע לאבטחת יום הבחירות הצפוי, ראש הממשלה הגיע לביקור בסוללת חץ מבצעית, והזהיר על רקע הטילים כי איראן מתכוונת לפעול לשיבוש הבחירות ולהוציא לפועל מתקפות אפשריות.

מראש הממשלה נמסר כי הצבא ערוך גם במגננה וגם בהתקפה במידה וידרש, נתניהו הזהיר כי איראן ושותפיה פועלים לשבש ולתקוף את ישראל בזמן הבחירות והזהיר מתגובה קשה.

נתניהו הסביר כי: "יש לנו סימנים מודיעיניים כי האויבים שלנו, איראן וגרורותיה, יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות ולשבש את הבחירות. אני מזהיר את אויבינו - אתם תספגו מכות בלי פרופורציה, יותר חזקות ממה שאתם מדמיינים".
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ניר
לפני 5 דקות

פעם היינו יורים ולא מדברים, היום נתניהו נזכר באיראן בדיוק שבוע לפני הבחירות
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