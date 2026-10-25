נתניהו מזהיר: איראן תנסה לשבש את הבחירות

לאחר שקיים שיחה בהולה וחריגה עם המפכ"ל בנוגע לאבטחת יום הבחירות הצפוי, ראש הממשלה הגיע לביקור בסוללת חץ מבצעית, והזהיר על רקע הטילים כי איראן מתכוונת לפעול לשיבוש הבחירות ולהוציא לפועל מתקפות אפשריות.

מראש הממשלה נמסר כי הצבא ערוך גם במגננה וגם בהתקפה במידה וידרש, נתניהו הזהיר כי איראן ושותפיה פועלים לשבש ולתקוף את ישראל בזמן הבחירות והזהיר מתגובה קשה.

נתניהו הסביר כי: "יש לנו סימנים מודיעיניים כי האויבים שלנו, איראן וגרורותיה, יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות ולשבש את הבחירות. אני מזהיר את אויבינו - אתם תספגו מכות בלי פרופורציה, יותר חזקות ממה שאתם מדמיינים".