כביש 60 ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פרטים נוספים נחשפו היום (ראשון) על הפיגוע שסוכל בכביש 60 ביהודה ושומרון. על פי דיווח של העיתונאי יותם דשא שירות הביטחון הכללי השיג אינדיקציה מודיעינית ברורה וממשית לכוונתו של מחבל לבצע פיגוע נגד רכבים ישראליים הנעים בציר. בעקבות המידע, לוחמי גדוד 202 של צה"ל הציבו מחסום יזום והצליחו לעצור את החשוד לפני שהוציא את תוכניתו לפועל.

על פי הפרטים, החשוד תכנן לתקוף כלי רכב ישראליים בכביש 60, אחד מעורקי התנועה המרכזיים ביהודה ושומרון. המידע שהגיע לידי השב"כ הצביע על כוונה ממשית לבצע את הפיגוע, ובעקבותיו פעלו הכוחות בשטח כדי למנוע את מימוש התוכנית. לוחמי גדוד 202 הקימו מחסום יזום במסגרת הפעילות המבצעית, ובמהלכה הצליחו לתפוס את החשוד. המעצר בוצע לפני שהספיק לממש את כוונתו ולתקוף רכבים ישראליים שעברו בציר.

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מהפרטים עולה כי המעצר לא בוצע בעקבות פיגוע שכבר התרחש, אלא בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהצביע על כוונה לבצע פיגוע. המידע הוביל לפעולה של כוחות צה"ל בשטח, עוד לפני שהחשוד הספיק לממש את תוכניתו.

הפעילות התבססה על שילוב בין המידע המודיעיני שהשיג השב"כ לבין הפעולה המבצעית של לוחמי גדוד 202. הצבת המחסום היזום אפשרה לכוחות לעצור את החשוד מבעוד מועד ולסכל את הפיגוע המתוכנן.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זהותו של החשוד, אמצעי הלחימה שבהם התכוון להשתמש או ממצאי החקירה בעניינו. על פי המידע שפורסם, החשוד נעצר לפני שהצליח להוציא את הפיגוע לפועל.