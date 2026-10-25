ינון מגל במסר פסימי: "הם ניצחו"

איש התקשורת ינון מגל פרסם מסר מיוחד המופנה לציבור החרדי, שבו קרא להם שלא להישאר בבית ביום הבחירות ולהבטיח את מימוש הצבעתם.

"אחי וחברי החרדים, אני מבין את התחושות הקשות, אבל אתם חייבים להבין, זה בדיוק מה שהיועמשית, השמאל והתקשורת רצו: לדכא לכם את הרצון להצביע", כתב מגל.

בהמשך דבריו הזהיר מגל מפני תרחיש של ישיבה בבית והימנעות מהצבעה: "אז אם אתם נשארים בבית – הם נצחו! זה רגע האמת. אתם חייבים להתגבר, לצאת מהבית ולהצביע".