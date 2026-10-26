יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על איתי תורג'מן

מילד הפלא מקריית מלאכי שכבש את פרס אופיר בגיל 19, דרך הדרמות הקולנועיות הבלתי נשכחות והשתתפות בסדרות הלהיט הגדולות ביותר, ועד למרתונים, להתקרבות לדת ולמסע הנפשי האישי: לרגל יום הולדתו, קבלו 10 תחנות מרתקות ומפתיעות בקריירה ובחייו של איתי תורג'מן.

פריצה מטאורית בגיל צעיר: את צעדיו הראשונים בעולם המשחק עשה כבר בגיל 16, ובגיל 19 בלבד זכה בפרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסרט "בית"ר פרובנס" (2002) – מה שהפך אותו לאחד הזוכים הצעירים בתולדות הפרס. שורשים דרומיים: תורג'מן נולד וגדל בקריית מלאכי, ובראיונות רבים לאורך השנים הרבה לספר על החינוך והילדות בדרום שהשפיעו רבות על זהותו ועל תפיסת עולמו. הצלחה בינלאומית בקולנוע: ב-2007 שיחק בסרט "בופור" בתור טוראי אושיק רפאל. הסרט זכה להצלחה כבירה, היה מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר וקיבע את מעמדו של תורג'מן כפנים מובילות בקולנוע הישראלי. המנצח של מסך הטלוויזיה: תורג'מן חתום על תפקידים באחדות מהסדרות האהובות בישראל, בהן "הבורר" (כעידן הרומני), "זגורי אימפריה" (כאביתר זגורי) ו"חזרות". זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה: על תפקידו בדרמה "חזרות" (כעופר שרעבי), זכה תורג'מן בפרס האקדמיה לטלוויזיה לשחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה לשנת 2020, תוך שהוא קוטף תשבחות מקיר לקיר מהמבקרים והקהל. מקריית מלאכי לאי הבודד: ב-2012 השתתף בעונה החמישית של "הישרדות V.I.P" שהצטלמה בפיליפינים. הוא הפך לאחת הדמויות הבוטות, הצבעוניות והמדוברות ביותר באותה עונה וסגר את הדרך כמעט בסוף המשחק. איש של ריצה וכושר: מעבר למשחק, תורג'מן הוא רץ מרתון מושבע. הוא מקפיד על אורח חיים ספורטיבי, משתתף במרוצים ומרתונים בארץ ובעולם, ומרבה לשתף בחשיבות הכושר והמשמעת העצמית בחייו. החיבור לרוחניות ולתפילה: בשנים האחרונות עבר תורג'מן תהליך התקרבות לדת ולרוחניות. הוא משלב בחיי היום-יום שלו לימוד תורה, תפילות ושמירת שבת, ומציג פן עמוק ומתבונן יותר בחייו. פתיחות לגבי התמודדויות אישיות: תורג'מן ידוע בכנות ובפתיחות שלו מול הקהל והתקשורת. הוא דיבר לא פעם בפתיחות על התמודדויות נפשיות, חרדות, והדרך שעבר כדי למצוא שקט נפשי ואיזון. המודל הזוגי שהסעיר את הרשת: לאחרונה עורר תורג'מן סערה תקשורתית כשיתף בחלוקת התפקידים בביתו עם אשתו טליה. בתוכנית "המטבח המנצח VIP" הוא סיפר בגילוי לב על "המודל היהודי הקדום" שאימצו, שבו הוא אחראי על הפרנסה והיא מנהלת את הבית והטיפול בילדים. "אפשר להגיד שאנחנו פרימיטיביים קצת", אמר והסביר: "אני עובד והיא בבית... זה ממשיך כל עוד היא מאושרת, משמעותית ומסופקת במה שהיא עושה" – אמירה שגררה דיונים סוערים ברשת על תפיסת אורח החיים המשפחתי שלו.