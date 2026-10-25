יומיים לבחירות: השופט סולברג מזהיר את נתניהו

בנימין נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

שב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (ראשון) עתירות שהוגשו נגד סרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו הוא נראה בבסיס חיל האוויר על רקע מטוס קרב. עם זאת, בהחלטתו הבהיר סולברג כי ככל שיתפרסמו סרטונים דומים נוספים לקראת הבחירות, תגבר הנטייה לראות בהם תעמולת בחירות אסורה, בהתאם לנסיבות.

הסרטון שבמוקד העתירות צולם בבסיס חיל האוויר, כאשר ראש הממשלה נראה על רקע מטוס קרב ומעביר מסר המזהיר את אויבי ישראל מפני פגיעה במדינה. בעקבות פרסומו הוגשו עתירות לוועדת הבחירות המרכזית, שבהן נטען כי מדובר בתעמולת בחירות ולא במסר ביטחוני בלבד. העותרים טענו כי פרסום הסרטון מפר את סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. הטענה התמקדה בשימוש שנעשה בבסיס חיל האוויר ובמטוס הקרב כרקע לסרטון שפרסם ראש הממשלה. אלא שהשופט סולברג דחה את הטענות וקבע כי בנסיבות המקרה, הדברים שאמר נתניהו בסרטון נועדו לתכלית ביטחונית והרתעתית. בהתאם לכך נקבע כי הסרטון אינו נחשב לתעמולת בחירות, ולכן אין עילה להורות על הסרתו.

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לצד דחיית העתירות, סולברג הוסיף הסתייגות הנוגעת לפרסומים עתידיים של ראש הממשלה. בהחלטתו ציין כי נתניהו כבר העביר מסרים דומים מספר פעמים בתקופה האחרונה, וכי לנתון זה עשויה להיות משמעות בבחינת סרטונים נוספים שיתפרסמו עד הבחירות.

על פי ההחלטה, ככל שראש הממשלה ימשיך לפרסם מסרים דומים, תגבר הנטייה לקבוע כי מדובר בתעמולת בחירות, וזאת בהתאם לנסיבותיו של כל פרסום.

משמעות ההחלטה היא שהסרטון הנוכחי לא יוסר, אך אין בכך אישור גורף לפרסום סרטונים נוספים במתכונת דומה. אם יוגשו עתירות נגד פרסומים עתידיים, יהיה צורך לבחון את נסיבותיהם ואת השאלה האם מדובר במסר ביטחוני או בתעמולת בחירות.