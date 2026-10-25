עכשיו זה רשמי: המפלגה החרדית פרשה מהבחירות

( יונתן זינדל / פלאש90 )

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום (ראשון) כי לאחר שכלל המועמדים ברשימת "תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ״ל" הגישו את התפטרותם כדין, הרשימה לא תתמודד בבחירות לכנסת ה-26. הרשימה, אשר חלקה על פתק ההצבעה את האותיות "צבי", תוסר ממערך ההצבעה. בהתאם לכך, הונחו כל הגורמים האחראים על הקלפיות לוודא כי פתקי ההצבעה של הרשימה לא יחולקו ולא יוצבו במגשי הפתקים שבאחורי הפרגוד. כמו כן, פתק הרשימה יסומן ב-X בכרזות ובמודעות הרשמיות המציגות את רשימות הפתקים המאושרות.

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בוועדה הבהירו כי הנחיות אלו חלות גם על הקלפיות הצבאיות, בשינויים המתאימים.

בנוסף, בוועדת הבחירות המרכזית חידדו כי אם במהלך ספירת הקולות יימצאו במעטפות ההצבעה פתקים של הרשימה, בין אם מודפסים ובין אם בכתב יד, הם ייחשבו לקולות פסולים ולא ייספרו במניין הקולות הכשרים. הנחיה זו תקפה גם לגבי הצבעות שכבר התקיימו בנציגויות ישראל בחו״ל ובבסיסי צה״ל.