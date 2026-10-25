הפוסט האחרון של יעל שלביה באינסטגרם עורר סערה ברשת. הדוגמנית שיתפה סדרת תמונות חדשה בהשראת שנות ה-70, שבהן היא מציגה שיער מלא נפח לצד איפור עדין, אך התגובות שקיבלה היו רחוקות מלהיות מחמיאות.

במקום המחמאות הרגילות, התמונה הראשונה בסדרה עוררה גל של תגובות קשות שהתמקדו בעצמות הלחיים הבולטות של שלביה. "מה קרה לך בתמונה הראשונה?", נכתב לה, לצד הכינוי הקשה: "למה התמונה הראשונה נראית של 'משתמשת'".

"נראית עצובה ורעבה"

התגובות הקשות המשיכו להגיע. "את נראית מסוממת", כתב גולש אחד, והוסיף: "תמחקי את התמונות. איך את האישה כמעט הכי יפה בעולם הוציאו זוועת עולם?". גולש נוסף הוסיף: "נראית עצובה ורעבה".

אלא שהביקורת לא הסתכמה רק בדוגמנית עצמה. חלק מהגולשים בחרו להתייחס לצילום ולא לשלביה: "את מהממת, אבל הלוק הספציפי הזה פחות מחמיא", נכתב, לצד המילים "תמונה זוועה, כיערו אותך".

לא הפעם הראשונה

זו לא הפעם הראשונה ששלביה מתמודדת עם ביקורת ברשת. כזכור, בעבר היא שיתפה על הקשיים בחיים על המזוודות בין ישראל לקנדה לצד בן זוגה, נהג הפורמולה 1 לאנס סטרול, וסיפרה כיצד הסטרס והעומס השפיעו עליה פיזית.

למרות הביקורת הקשה, שלביה טרם הגיבה לתגובות ולא מחקה את התמונות. נראה שהדוגמנית בוחרת להתעלם מהרעש ברשת ולהמשיך הלאה.