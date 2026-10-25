ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בריאיון לפתחי וזמרי ברדיו גלי ישראל להתפתחויות במשפטו, ותקף בחריפות את בכירי מערכת אכיפת החוק שהיו מעורבים בחקירות ובהגשת כתב האישום נגדו. נתניהו טען כי ההליך המשפטי נפתח בניגוד לחוק, והצהיר כי יש לסיים את המשפט ולפתוח בחקירה פלילית נגד המעורבים.

"המשפט שלי קרס מזמן. הוא רק מוכיח כמה המערכת הזאת זקוקה לתיקון", אמר נתניהו בפתח דבריו. בהמשך טען: "מה התברר עכשיו? שכל המשפט הזה נולד בחטא, בלי אישור חוקי, נגד החוק, המשיך בהפרות חוק עברייניות בלי סוף, ושהיה פה ניסיון פיגוע בדמוקרטיה".

ראש הממשלה המשיך במתקפה וטען כי מטרת ההליך המשפטי הייתה להביא לפרישתו מהחיים הפוליטיים. "לא מצליחים לנצח אותי, אז באים ומעלים אותי למשפט מתוך הנחה שאני אתייאש, כמו שאמר אלשיך...", אמר.

בהמשך דבריו התייחס נתניהו גם ליוזמה לקדם את מה שמכונה "חוק הנאשם", שלדבריו מקדם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. נתניהו קשר בין היוזמה לבין ההליך המשפטי נגדו וטען כי מדובר בניסיון נוסף לפעול נגדו.

"היום, אחרי שזה קרס לאבק, הם מנסים לעשות דבר אחר. ליברמן מדבר על זה, הוא רוצה 'חוק נאשם'", אמר ראש הממשלה.

אולם החלק החריף ביותר בדבריו הגיע כאשר נתניהו נקב בשמותיהם של בכירי מערכת אכיפת החוק, ודרש לפתוח נגדם בחקירה פלילית.