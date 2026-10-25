המגישה האהובה עוזבת את ערוץ 14: "עברתי שנה מורכבת"

העיתונאית ומגישת הטלוויזיה יערה זרד הודיעה על סיום תפקידה כמגישת התוכנית היומית בערוץ 14.

"השבוע אפרד מהתוכנית שלי בערוץ 14", שיתפה זרד. "לאחר המון מחשבה ולבטים הודעתי להנהלת הערוץ שאפסיק להגיש את התוכנית היומית. בראש ובראשונה חשבתי על הצופים הנאמנים שמשוחחים איתי מדי יום, שולחים הודעות, מפרגנים ותומכים. אני מודה לכל אחד מכם".

זרד התייחסה לגורמים שהובילו אותה לקבלת ההחלטה ולצעדיה המתוכננים בהמשך הדרך: "עברתי שנה מורכבת מאוד בחיי האישיים והחלטתי לצאת לדרך קצת שונה ומיוחדת, לקחת על עצמי פרויקטים מחוץ לערוץ ולפתח דברים נוספים שמעסיקים ומעניינים אותי".