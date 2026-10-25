איפה בר רפאלי תהיה ביום הבחירות? "זו הדרך שלנו"

בעוד שאזרחים רבים מנצלים את יום הבחירות ליום חופש, טיולים או מנוחה, הדוגמנית והמגישה בר רפאלי מבהירה כי עבורה מדובר ביום גורלי שמחייב התגייסות מלאה.

רפאלי – השוהה בימים אלו בניו יורק – שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה שצולמה בפארק ה"היי-ליין" המפורסם בעיר. לצד הנוף האורבני, היא העלתה מסר חד-משמעי למיליוני עוקביה והודיעה על חזרתה המיוחדת לארץ במיוחד כדי לממש את חובתה האזרחית בקלפי.

"אני חוזרת לארץ לממש את הזכות שלי להצביע", כתבה רפאלי והוסיפה קריאה נרגשת לציבור: "זו האחריות שלנו, וזו הדרך שלנו להשפיע על העתיד שלנו. צאו להצביע, כל קול חשוב".

נוכחותה של רפאלי בישראל ביום הבחירות מצטרפת לשורה של משפיענים ואנשי ציבור הקוראים להעלות את אחוזי ההצבעה, ומזכירה לכולנו כי לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם – העתיד של המדינה נקבע בקלפי.