נתניהו חושף: "קיבלנו סימנים ברורים שמשהו לא בסדר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בראיון ל-103FM דאגה עמוקה מפיצול הקולות במחנה הימין ומריבוי המפלגות שאינן עוברות, להערכתו, את אחוז החסימה.

"לייטנר, נועם – הם יקבלו כמה עשרות אלפי קולות, אין להם סיכוי להגיע ל-170 אלף קולות. כשאתם מצביעים להם נתתם בעצם את הקול למנסור עבאס ולאחמד טיבי", טען נתניהו.

ראש הממשלה המשיך ותקף מפלגות נוספות המתמודדות בגוש: "זליכה הוא איש מרצ, הוא הפגין בבלפור ובקפלן, הוא בעד כלכלת מרצ. זליכה הוא שמאל, ומי שאיתו הוא יועז הנדל שהיה שר בממשלת שמאל".

הביקורת החריפה ביותר של נתניהו הופנתה כלפי יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל (מיל') עופר וינטר. "וינטר הוא סיפור בלתי יאומן", הגדיר נתניהו. "זה משהו אחר. קיבלנו סימנים ברורים שמשהו לא בסדר. הוא סירב להצעה שלנו למקום בכיר בליכוד, הוא סירב לבצלאל למקום בכיר אצלו, ואמר: 'אני הולך לבד'. לפני כמה ימים הוא אמר שהייתה זו טעות שהוא אמר שימליץ על נתניהו, הוא אמר 'שנתניהו יקפוץ לי', ואז הוא מתחבק עם גדי איזנקוט. הוא סגור עם איווט ליברמן, חברו משכבר הימים".