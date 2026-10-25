רגע לפני הבחירות: אייל גולן שובר שתיקה פוליטית?

אייל גולן ( (צילום: משה שי / פלאש90) )

יומיים לפני הבחירות לכנסת, הזמר אייל גולן פרסם אמש (מוצאי שבת) סטורי ארוך שבו קרא לציבור לצאת להצביע, לשמור על אחדות ולשים את ביטחון המדינה בראש סדר העדיפויות. אלא שבין המסרים על אהבת חינם ועתידה של ישראל, גולן שילב גם כמה אמירות שעשויות לרמוז במי הוא מתכוון לתמוך בבחירות הקרובות.

הסטורי של אייל גולן ( צילום: אינסטגרם )

"לקראת שבוע קריטי לעתידה של ישראל, צאו להצביע. ממשו את זכותכם להשפיע כי אנחנו הריבון, ושמרו על כבוד הדדי ואהבת חינם גם כשאנחנו חלוקים", כתב גולן בתחילת דבריו.

בהמשך התייחס למלחמה ולמצב הביטחוני, והבהיר כי מבחינתו ישראל צריכה לדאוג קודם כול לעצמה. "לפני שדואגים לעמים אחרים, חייבים לדאוג קודם כל לעצמנו, לביטחון שלנו ולעתיד ילדינו", כתב, והוסיף כי למרות המחיר הכבד שגבתה המלחמה, אסור לעצור ולחזור לקונספציה שלפני שבעה באוקטובר, אלא להמשיך עד להשגת מטרות המלחמה והסרת האיום.

"נותנים לבעלי הניסיון להמשיך להוביל"

אבל המשפט שעורר את השאלה במי גולן מתכוון לתמוך הגיע דווקא בהמשך. "לא לוקחים סיכונים עם שינויים שאנחנו לא בטוחים בהם ונותנים לבעלי הניסיון להמשיך להוביל את המערכה הקריטית הזאת מול אויבינו", כתב הזמר.

גולן אמנם לא הזכיר את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו או את מפלגת הליכוד, אבל הדברים בהחלט יכולים להתפרש כרמז לתמיכה בו. הקריאה להימנע משינויים ולהשאיר את ההובלה בידי בעלי הניסיון מזכירה את המסרים של נתניהו, שמדגיש את ניסיונו הביטחוני ואת הצורך בהמשכיות דווקא בתקופה הנוכחית.

גם האמירה על הצורך לדאוג קודם כול לישראל, לצד ההתנגדות לחזרה לקונספציה שלפני שבעה באוקטובר, משתלבת במסרים שמזוהים עם מחנה הימין.

אייל גולן ( (צילום: משה שי / פלאש90) )

"אין לנו סיבה להתנצל על היותנו עם יהודי"

גולן המשיך והתייחס גם לזהותה היהודית של המדינה. "אין לנו סיבה להתנצל על היותנו עם יהודי במדינה יהודית, מה שמייחד אותנו כעם", כתב. לדבריו, יש לא מעט דברים שצריך לתקן במדינה, אבל הביטחון, הזהות היהודית והחוסן הלאומי חייבים להישאר בראש סדר העדיפויות.

בהמשך הביע תסכול מהיחס כלפי לוחמים ואנשים שפעלו למען ההסברה הישראלית, שלדבריו הפכו למטרה בגלל עמדותיהם. במקביל, הזהיר מפני האפשרות שאנשים שאינם מגנים את הרוצחים המתועבים עוד עלולים לשבת בממשלה.

לצד כל המסרים הפוליטיים, גולן ביקש להזכיר גם את חשיבות האחדות. "אנחנו לא יכולים להסכים על הכל, אבל חייבים לזכור שאנחנו עם אחד", כתב, וקרא לציבור להצביע מתוך מחשבה על הביטחון, הזהות היהודית והעתיד של כולנו, ולא להיגרר אחרי כותרות שמעודדות פילוג.