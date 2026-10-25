שיר אלמליח חושפת למי תצביע: "אי אפשר להמשיך ככה!"

הדוגמנית ואשת התקשורת שיר אלמליח יצאה היום (ראשון) בפוסט נוקב וחשפה עמדה פוליטית נחרצת ובלתי מתפשרת לקראת הבחירות. אלמליח שיתפה תמונות של ילדיה ושל בן זוגה, לצד טקסטים קשים המבקרים בחריפות את ההנהגה הנוכחית ואת המצב הביטחוני והחברתי במדינה.

"אי אפשר להתעלם ממה שקרה כאן ב-7 באוקטובר תחת ההנהגה הקיימת", כתבה אלמליח. "אי אפשר להתעלם מזה שאף אחד לא באמת לקח אחריות, ושמשפחות שלמות עדיין מתמודדות בכל יום עם הכאב וההשלכות של מה שקרה. אי אפשר להמשיך כאילו כלום לא קרה. אי אפשר מצד אחד לדבר על ביטחון, ומצד שני לאפשר לחמאס להתחזק".

אלמליח הוסיפה וקראה באופן ישיר לחילופי שלטון: "מי שהוביל את המדינה למציאות הזאת צריך לפנות את הכיסא, לקחת אחריות ולאפשר לאנשים אחרים לתקן את הנזקים שנגרמו כאן". היא התייחסה בדבריה גם לתחושת חוסר הביטחון האישי, ליוקר המחיה ולדאגה לעתיד ילדיה, כשהיא מסכמת: "מגיע לנו להבין שאפשר גם אחרת. בשבילנו, בשביל הילדים שלנו".