הרב דב ליאור ( גילי יערי/פלאש90 )

בתגובה למתקפות של רבנים חרדים על עלייתו של יו"ר עוצמה יהודית להר הבית, שלח הרב דב ליאור, לשעבר רב העיר קרית ארבע-חברון ומבכירי רבני הציונות הדתית, מכתב גיבוי נדיר לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

במכתבו מברך הרב ליאור את השר "על פועלך הנמרץ לשיפור תנאי כניסת יהודים להר הבית העולים בקדושה ובטהרה למקומות המותרים בלבד על פי כל כללי ההלכה. ישר כוחך". הרב ליאור מוסיף במכתבו מסר תמיכה ועידוד אישי: "אל תירא ואל תחת מכל המנסים לרפות את רוחך".

מכתבו של הרב דוב ליאור ( ללא )

שינוי דרמטי בשטח

המכתב מגיע על רקע שינוי משמעותי שחל בהר הבית בתקופת כהונתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי. כפי שתועד במדד האמינות של סרוגים, יהודים מתפללים ומשתחווים כיום בהר הבית באופן גלוי, והמשטרה אינה אוכפת בפועל את האיסור כפי שאכפה בעבר.

השינוי נובע ממדיניותו של בן גביר, שפעל להרחבת חופש הפולחן היהודי במקום. עם זאת, המהלך עורר ביקורת חריפה מצד רבנים חרדים, שטוענים כי העלייה להר אסורה מטעמי הלכה.

בשבועות האחרונים פתחו רבני ש"ס ויהדות התורה במתקפה על בן גביר בנושא העלייה להר הבית, ככל הנראה בשל לחץ מזליגת מצביעים מהמפלגות החרדיות למפלגת הימין הדתית-מסורתית. כך למשל התבטא הרב יצחק יוסף נגד בן גביר:

״אני קורא לכם: אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית – אסור לפי ההלכה להצביע לו. צריך להצביע רק ליראי שמיים שהולכים בדרך התורה, כמו נציגי ש״ס ובראשם הרב אריה דרעי״.

כעת מקבל בן גביר, גיבוי משמעותי מהרב דב ליאור - גם בנושא העלייה להר הבית.