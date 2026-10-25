יועז הנדל נחרץ: לא אשלים לו ל-61

האם יועז הנדל שייך לגוש נתניהו? על פי הנדל התשובה היא לא, והוא מכחיש גם שיוך לגוש השינוי. בשיחה עם אראל סג"ל ואייל ברקוביץ' ב-103fm הביע הנדל ביטחון כי מפלגת המילואימניקים-הכלכלית תצלח את אחוז החסימה, וטען כי היא מהווה את הסיכוי היחידי להקמת ממשלה ציונית יציבה.
במהלך הראיון נשאל הנדל לגבי הצטרפות אפשרית לממשלה בראשות נתניהו, והשיב נחרצות: "אני מאלה שחושבים שנתניהו אחראי על 7 באוקטובר, ויש למילים 'אני אחראי' משמעות. אני רוצה לשכנע את כל המאזינים שלך לא להצביע לו. אני לא חוסך ביקורת, אבל אני יודע להיות ענייני".
בהמשך הדגיש הנדל את הקו האדום שלו לקראת הליכי הרכבת הקואליציה: "מכיוון שאני מתחייב רק לממשלה ציונית לא אשלים לעולם לביבי ל-61, לא משנה מה יבטיחו. מה כן? אם מחר בנט ואיזנקוט יקימו ממשלה עם נתניהו, אקח חלק".
1000 ימים של חרדה לילדים שלנו בחזית זה יותר מדי, הממשלה הזו מפקירה את הלוחמים בשביל עסקנות פוליטית, צריכים להצביע רק להנהגה ציונית ישרה שתביא הכרעה!