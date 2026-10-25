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חדשות פוליטי מדיני

יועז הנדל נחרץ: לא אשלים לו ל-61

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים - הכלכלית", יועז הנדל, התייחס לבחירות שייערכו בעוד פחות מ-48 שעות, ושחרר הצהרה דרמטית

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יועז הנדל (אבשלום ששוני)

האם יועז הנדל שייך לגוש נתניהו? על פי הנדל התשובה היא לא, והוא מכחיש גם שיוך לגוש השינוי. בשיחה עם אראל סג"ל ואייל ברקוביץ' ב-103fm הביע הנדל ביטחון כי מפלגת המילואימניקים-הכלכלית תצלח את אחוז החסימה, וטען כי היא מהווה את הסיכוי היחידי להקמת ממשלה ציונית יציבה.

במהלך הראיון נשאל הנדל לגבי הצטרפות אפשרית לממשלה בראשות נתניהו, והשיב נחרצות: "אני מאלה שחושבים שנתניהו אחראי על 7 באוקטובר, ויש למילים 'אני אחראי' משמעות. אני רוצה לשכנע את כל המאזינים שלך לא להצביע לו. אני לא חוסך ביקורת, אבל אני יודע להיות ענייני".

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בהמשך הדגיש הנדל את הקו האדום שלו לקראת הליכי הרכבת הקואליציה: "מכיוון שאני מתחייב רק לממשלה ציונית לא אשלים לעולם לביבי ל-61, לא משנה מה יבטיחו. מה כן? אם מחר בנט ואיזנקוט יקימו ממשלה עם נתניהו, אקח חלק".
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לפני 15 דקות

1000 ימים של חרדה לילדים שלנו בחזית זה יותר מדי, הממשלה הזו מפקירה את הלוחמים בשביל עסקנות פוליטית, צריכים להצביע רק להנהגה ציונית ישרה שתביא הכרעה!
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