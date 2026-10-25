יועז הנדל נחרץ: לא אשלים לו ל-61

האם יועז הנדל שייך לגוש נתניהו? על פי הנדל התשובה היא לא, והוא מכחיש גם שיוך לגוש השינוי. בשיחה עם אראל סג"ל ואייל ברקוביץ' ב-103fm הביע הנדל ביטחון כי מפלגת המילואימניקים-הכלכלית תצלח את אחוז החסימה, וטען כי היא מהווה את הסיכוי היחידי להקמת ממשלה ציונית יציבה.

במהלך הראיון נשאל הנדל לגבי הצטרפות אפשרית לממשלה בראשות נתניהו, והשיב נחרצות: "אני מאלה שחושבים שנתניהו אחראי על 7 באוקטובר, ויש למילים 'אני אחראי' משמעות. אני רוצה לשכנע את כל המאזינים שלך לא להצביע לו. אני לא חוסך ביקורת, אבל אני יודע להיות ענייני".